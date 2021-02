Nintendo Switch : six jeux dépassent désormais les 20 millions d'exemplaires vendus

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo- voir détails ici, on sait que la Nintendo Switch continue son irrésistible ascension (voir là.) Non seulement la console continue d'être plébiscitée par un public de plus en plus large et nombreux mais elle multiplie aussi les hits incontournables ! Grâce au journaliste Oscar Lemaire qui a compilé et mis en perspective de nombreux chiffres de ventes dans un thread très intéressant (voir là) on découvre que si la Nintendo a déjà pas mal de million-sellers parmi ses titres-maison, elle a aussi carrément six titres qui ont dépassé le cap des 20 millions d'exemplaires vendus ! Une vraie performance surtout pour Animal Crossing qui se retrouve deuxième meilleure vente de la console avec 31,18 millions d'exemplaires vendus en neuf mois à peine !

En tête du classement, c'est sinon Mario Kart 8 Deluxe qui fanfaronne avec 33,41 millions d'exemplaires .(dont 10,45 millions en 2020.) Un chiffre incroyable- à comparer avec les 8,45 millions du jeu original sur Wii U mais qui pour le moment reste encore en dessous de celui des ventes de Mario Kart Wii avec ses 37,38 millions d'exemplaires.

Liste des six jeux ayant dépassé les 20 millions d'exemplaires sur Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe : 33,41 millions Animal Crossing : New Horizons : 31,18 millions Super Smash Bros. Ultimate : 22,85 millions The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 21,45 millions Pokémon Épée / Bouclier : 20,35 millions Super Mario Odyssey : 20,23 millions

Voir aussi :

Super Mario Party : 13,82 millions

: 13,82 millions Pokémon Let's Go, Pikachu & Pokémon Let's Go, Évoli : 13,00 millions

13,00 millions Splatoon 2 : 11,90 millions

: 11,90 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 9,82 millions

: 9,82 millions Luigi's Mansion 3 - 9,13 millions

- 9,13 millions Ring Fit Adventure - 8,68 millions

- 8,68 millions Super Mario 3D All-Stars - 8,32 millions

- 8,32 millions Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - 3,50 millions

- 3,50 millions Paper Mario : The Origami King - 3,05 millions

- 3,05 millions 51 Worldwide Classics - 2,62 millions

- 2,62 millions Pikmin 3 Deluxe - 1,94 million

- 1,94 million Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - 1,48 million

- 1,48 million Mario Kart Live : Home Circuit - 1,08 million