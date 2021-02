Avec près de 80 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, la Nintendo Switch fait officiellement mieux que la 3DS en moins de quatre ans

A l'occasion de la publication de son bilan financier du dernier trimestre 2020- voir détails ici) Nintendo a confirmé (ce que nous savions déjà) que la Nintendo Switch s'est désormais écoulée à près de 80 millions d'exemplaires et donc fait mieux que la 3DS en moins de quatre ans seulement ! La console hybride de Nintendo est donc dans une excellente dynamique puisqu'elle fait mieux que la Wii en quatre ans et même mieux que la PS4 qui n'avait atteint les 79 millions qu'après plus de quatre ans et quatre mois. A ce stade seule la DS avait fait mieux et avec ses 154 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, la petite portable aux deux écrans a encore de la marge... Mais la Nintendo Switch n'a évidemment pas dit son dernier mot surtout qu'elle pourrait être, à terme, aidée par de nouveaux modèles... Mais avant cela, la prochaine étape, c'est la Wii et ses 101 millions d'exemplaires . Une étape qui pourrait n'être qu'une formalité puisque Nintendo prévoit désormais d'écouler 26,5 millions d'exemplaires de sa console dans le monde (contre 21,03 millions l'année précédente)

Alors la Nintendo Switch deviendra-t-elle la console Nintendo la plus vendue ? En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Nintendo