Liste des 50 jeux Nintendo Switch les mieux notés en 2020 selon Metacritic

Il y a quelques temps on vous a présenté les 10 jeux les moins bien notés sur le site Metacritic en 2020 avec en tête un titre Nintendo switch (voir ici.) Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un classement plus classique avec les 50 titres les mieux notés par la presse en 2020 , toujours selon les calculs du site Metacritic. Bien que les méthodes de calcul du site soient parfois contestés cela donne une idée plutôt juste des titres qui ont marqué l'année et les joueurs. Retrouvez cette liste ci-dessous et pour avoir une vision globale de tous els jeux et des best-sellers des autres plateformes rendez-vous sur le site Metacritic.

Et comme toujours n'hésitez pas à faire entendre votre voix dans les commentaires.

Liste des jeux Nintendo Switch les mieux notés en 2020 selon Metacritic

Hades - Supergiant Games : 93 Ori and the Will of the Wisps - Microsoft Game Studios : 93 Animal Crossing: New Horizons - Nintendo : 90 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo : 89 A Short Hike - Whippoorwill Limited : 88 Super Mega Baseball 3 - Metalhead Software : 87 Kentucky Route Zero: TV Edition - Annapurna Interactive : 87 Streets of Rage 4 - DotEmu : 87 Huntdown - Coffee Stain Studios : 86 Heroes of Hammer watch - Ultimate Edition - BlitWorks : 85 Bug Fables: The Everlasting Sapling - DANGEN Entertainment : 85 Two Point Hospita - lSega : 85 Pikmin 3 Deluxe - Nintendo : 85 Grindstone - Capy Games : 85 Lonely Mountains: Downhill - Image & Form : 84 Thronebreaker: The Witcher Tales - CD Projekt Red Studio : 84 WHAT THE GOLF? - Triband : 84 BioShock: The Collection - 2K Games : 84 Sega Ages: Fantasy Zone - Sega : 84 To the Moon - Freebird/X.D. Network : 84 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - NIS America : 84 Knights and Bikes - Double Fine Productions : 83 Mega Man Zero / ZX Legacy Collection - Capcom : 83 No More Heroes 2: Desperate Struggle - XSEED Games : 83 Sega Ages: Sonic the Hedgehog 2 - Sega : 83 Horace - 505 Games : 83 Code:Realize - Guardian of Rebirth - Aksys Games : 83 SpiritfarerThunder Lotus Games82 CrossCode - Radical Fish/DECK13 Spotlight : 82 Ruiner - Devolver Digital : 82 Super Mario 3D All-Stars - Nintendo : 82 Bloodstained: Curse of the Moon 2 - Inti Creates : 82 No More Heroes - XSEED Games : 82 Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] - Aksys Games :82 Ys Origin - DotEmu/Limited Run : 82 Devil May Cry 3: Special Edition - Capcom : 82 Borderlands Legendary Collection - 2K Games : 82 Among Us - Innersloth : 82 51 Worldwide Games : Nintendo : 82 Tokyo Mirage Sessions #FE Encore - Nintendo : 81 Paradise Killer - Fellow Traveller : 81 Aviary Attorney: Definitive Edition - Vertical Reach : 81 Going Under - Team17 : 81 Jet Lancer - Armor Games : 81 Wunderling - Retroid : 81 Operencia: The Stolen Sun - Zen Studios : 81 Rune Factory 4 Special - XSEED Games : 81 The Last Campfire - Hello Games : 81 Nowhere Prophet - No More Robots : 81 AVICII Invector Encore Edition - Wired Productions : 81

Source : Metacritic