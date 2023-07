Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 27/2023 en France - Tears of the Kingdom toujours au sommet

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 27 de l'année 2023 (du 3 juin au 8 juillet). Sans grande surprise, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom maintient cette semaine encore sa première position devant un Final Fantasy XVI qui ne lâche rien sur PS5. Hormis Mario Kart 8 Deluxe, l'éternel increvable du catalogue de la Nintendo Switch, le reste du classement est occupé par les grosses cartouches de la PS5.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) Final Fantasy XVI (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) FIFA 23 (PS5) God of War Ragnarok (PS5)