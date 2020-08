Nintendo Switch : les ventes numériques explosent ! Plus de la moitié des ventes du dernier trimestre réalisée sur le Nintendo eShop

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo (voir ici) on découvre que les ventes de jeux dématérialisés ont pleinement profité des différentes périodes de confinement. En effet avec la fermeture de nombreux commerces mais aussi les difficultés rencontrées par les grandes enseignes du commerce en ligne (sommées, par exemple en France, de ne traiter que les commandes "essentielles") beaucoup de possesseurs de Nintendo Switch se sont tournées vers l'eShop pour acheter leurs jeux. De plus, il semblerait que le Pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier dont la première partie, L'île solitaire de l'Armure est disponible, se serait extrêmement bien vendu...

Résultat : les ventes numériques et d'abonnement au Nintendo Switch Online ont "explosé" avec une augmentation d'une année sur l'autre de près de 229,9% pour un chiffre d'affaire de près de 806 millions d'euros / 101 milliards de yens ! Ainsi plus de la moitié des jeux vendus sur Nintendo entre avril et juin 2020 (soit 55%) l'ont été sur le Nintendo eShop. Evidemment, il faudra voir si cette tendance se maintient voire progresse dans les mois à venir.