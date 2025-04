Zelda TOTK et Zelda BOTW - Nintendo Switch 2 Edition: mise à jour gratuite pour les abonnés au NSO + Pack Additionnel

Comme spécifié dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), la Nintendo SWITCH 2 pourra lire trois types de jeux Nintendo SWITCH 2 : les jeux Nintendo Switch 2 Exclusifs, les jeux Nintendo Switch et les jeux Nintendo Switch 2 Edition qui sont en fait des jeux Switch bénéficiant d'une mise à niveau.

6 jeux Nintendo Switch 2 Edition ont déjà été annoncés : Super Mario Party Jamboree, Kirby et le Monde Oublié, Légendes Pokémon : Z-A, Metroid Prime 4: Beyond mais aussi The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ ,

Ils seront vendus en magasin mais pour celles et ceux possédant les jeux originaux sur Nintendo Switch, il leur suffira simplement d'acheter un patch pour les mettre à niveau. Si on ne connait pas encore le prix de ces mises à niveau, on sait déjà que les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui possèdeThe Legend of Zelda : Breath of the Wild et/ou The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom n'auront pas à débourser un centime supplémentaire. La mise à niveau sera fournie "gratuitement".

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Détail des deux Zelda - Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition Date de sortie : 05/06/2025 Meilleure définition et performances améliorées Compatibilité avec le service ZELDA NOTES via l'application Nintendo Switch App Prise en charge HDR**

Date de sortie : 05/06/2025 The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ – Nintendo Switch 2 Edition - Date de sortie : 05/06/2025 Meilleure définition et performances améliorées Compatibilité avec le service ZELDA NOTES via l'application Nintendo Switch App Prise en charge HDR**

