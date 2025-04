ZELDA NOTES : une application façon GPS et deuxième écran pour Zelda TOTK et Zelda BOTW - Nintendo Switch 2 Edition - Tous les détails

Le premier Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a présenté une première liste de jeux Nintendo Switch qui bénéficieront d'une Nintendo Switch 2 Edition (voir détails ICI). Parmi ces jeux : The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Malheureusement, contrairement à d'autres, ces deux jeux ne bénéficieront pas de contenu supplémentaire. Ils pourront cependant compter sur une nouvelle application pour mobiles : ZELDA NOTES.

Disponible prochainement via l'application Nintendo Switch Online (qui va être renommée Nintendo Switch App, fin mai 2025 ) ZELDA NOTES est un compagnon de jeu qui va faire office de second écran de façon à avoir non seulement la carte d'Hyrule de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en permanence mais surtout va servir d'assistant de navigation façon GPS afin d 'être guidé vocalement pour dénicher des sanctuaires ou des korogus.

ZELDA NOTES inclut 9 fonctionnalités pour nous aider dans els deux jeux. Retrouvez-les ci-dessous. Notez que ZELDA NOTES ne nécessite pas d'abonnement Nintendo Switch Online.

Détails des neuf fonctionnalités de ZELDA NOTES

01 - Une voix utile

Assistant de navigation

Suivez votre progression

Vous pouvez consulter le taux d'accomplissement pour chaque élément du jeu, tels que les sanctuaires terminés et les Korogus découverts. Grâce à l'assistant de navigation, le 100 % est plus accessible que jamais !

Une voix qui vous aide à trouver les Korogus et les sanctuaires

Laissez une voix amicale vous guider en temps réel vers les Korogus et les sanctuaires qu'il vous reste à découvrir.

Suivez votre progression

Vous pouvez consulter le taux d'accomplissement pour chaque élément du jeu, tels que les sanctuaires terminés et les Korogus découverts. Grâce à l'assistant de navigation, le 100 % est plus accessible que jamais !

Une voix qui vous aide à trouver les Korogus et les sanctuaires

Laissez une voix amicale vous guider en temps réel vers les Korogus et les sanctuaires qu'il vous reste à découvrir.

02 Commentaires des personnages

Souvenirs vocaux

Entendez les souvenirs de différents personnages

Lorsque vous visitez certains lieux en jeu, vous pouvez écouter des commentaires de la princesse Zelda et d'autres personnages à leur sujet. Même si vous avez déjà exploré ces recoins d'Hyrule, cela peut valoir la peine d'y retourner pour en apprendre plus à leur sujet !

03 Partagez vos créations

Duplicata QR

Recevoir des plans d'assemblage

Scannez un QR Code avec votre appareil connecté, et ZELDA NOTES importera son plan automatiquement dans votre partie. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez reproduire les créations d'autres joueurs et joueuses en un rien de temps !

Envoyer vers ZELDA NOTES

Envoyez le plan d'un assemblage créé avec Emprise vers ZELDA NOTES, puis convertissez-le en QR Code à partager sur les réseaux sociaux.

Recevoir des plans d'assemblage

Scannez un QR Code avec votre appareil connecté, et ZELDA NOTES importera son plan automatiquement dans votre partie. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez reproduire les créations d'autres joueurs et joueuses en un rien de temps !

Envoyer vers ZELDA NOTES

Envoyez le plan d'un assemblage créé avec Emprise vers ZELDA NOTES, puis convertissez-le en QR Code à partager sur les réseaux sociaux.

04 Envoyez des objets

Boîte à objets QR

Recevoir des objets

Scannez un QR Code avec votre appareil connecté, et vous pourrez importer des objets dans votre boîte à objets dans ZELDA NOTES.

Envoyer vers ZELDA NOTES

Déposez des objets dans votre boîte à objets ZELDA NOTES.

Partager votre boîte à objets

Utilisez ZELDA NOTES pour partager vos objets sur les réseaux sociaux à l'aide de QR Codes.

Recevoir des objets

Scannez un QR Code avec votre appareil connecté, et vous pourrez importer des objets dans votre boîte à objets dans ZELDA NOTES.

Envoyer vers ZELDA NOTES

Déposez des objets dans votre boîte à objets ZELDA NOTES.

Remarque : certains objets de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition seront convertis en d'autres objets s'ils sont réceptionnés dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition.

05 Immortalisez vos aventures

Studio photo

Éditer des photos

Envoyez vos photos en jeu vers ZELDA NOTES pour les décorer avec un cadre, des tampons, et bien plus. Vous pouvez également placer les QR Codes de votre boîte à objets et de vos plans sur ces photos.

06 Remémorez-vous vos aventures

Mon profil

Consultez vos statistiques

Découvrez des informations détaillées sur votre aventure, telles que le nombre de Game Over que vous avez récoltés, le nombre d'ennemis que vous avez vaincus, et bien plus. Vous pouvez également obtenir des distinctions en atteignant certains paliers !

07 Découvrez comment joue le reste du monde

Statistiques mondiales

Comparez vos records avec le monde entier

Comparez vos statistiques avec celles de joueurs et joueuses des quatre coin du globe... et vous découvrirez peut-être que votre façon de jouer est unique au monde !

08 Obtenez des bonus quotidiens

Tirage du jour

Tentez votre chance pour obtenir des effets en jeu

Testez votre chance une fois par jour dans ZELDA NOTES. Restaurez vos cœurs, vos armes et bien plus en fonction du résultat.

09 Utilisez vos amiibo pour obtenir des objets en jeu

amiibo

Profitez encore mieux de vos amiibo !

Dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom vous pouvez utiliser des amiibo (vendus séparément) issus de la série The Legend of Zelda pour obtenir chaque jour des objets en jeu. Avec ZELDA NOTES, vous pouvez obtenir une utilisation supplémentaire par jour pour un amiibo déjà utilisé.