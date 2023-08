Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 30/2023 en France - C'est le quinté gagnant sur Nintendo Switch

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 30 de l'année 2023 (du 24 au 29 juillet).Ce n'était plus arrivé depuis un bon moment, mais pour cette 30ème semaine, nous avons le droit à un top 5 occupé exclusivement par des jeux Nintendo Switch, et qui plus est par les licences incontournables de Nintendo.Nous vous laissons découvrir le classement ci-dessus.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) Pikmin 4 (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) Animal Crossing: New Horizons (Switch)