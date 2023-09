Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 36 /2023 en France - Panier direction les étoiles

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 36 de l'année 2023 (du 4 au 9 septembre). C'est un petit chamboulement cette semaine avec la sortie de Battlefield qui occupe pas une ni deux mais bien 3 places du classement (2 titres Xbox Series dans le top 5 français, une rareté !). Côté Nintendo, seul The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a réussi à échapper à la conquête de l'espace en s'accrochant péniblement à la cinquième place. Nous vous laissons découvrir le classement ci-dessous.

NBA 2K24 (PS5) Starfield (Xbox Series) Starfield - Constellation Edition (Xbox Series) Starfield - Constellation Edition (PC) The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch)