Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 14/2023 en France - Le Dieu de la Guerre fait barrage aux zombies

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 14 de l'année 2023 (du 3 au 8 avril). Après être resté 2 semaines au sommet du classement, Resident Evil 4 est finalement repoussé par Kratos et son fils dans le jeu God of War Ragnarok. Le reste du classement connaît finalement peu de changement avec les habituels Hogwarts Legacy et FIFA 23. Côté Nintendo, seul Mario Kart 8 Deluxe résiste encore et toujours à l'ascension de Sony et sa PS5. Nous vous laissons découvrir l'ensemble du classement ci-dessous.

God of War: Ragnarok (PS5) Hogwarts Legacy (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Resident Evil 4 (PS5) FIFA 23 (PS5)