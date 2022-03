Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 10/2022 en France - Plutôt voiture, kart ou monture ?

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 10 de l'année 2022 (du 7 au 12 mars 2022 ) qui nous est proposé.

Une fois encore, Gran Turismo 7 se maintient aux deux premières places du classement. Reste à voir si la récente polémique concernant la diminution des récompenses et l'augmentation des prix des véhicules feront pencher la balance ces prochaines semaines. Pour le reste du classement, on reste avec les valeurs sûres de Nintendo : Legendes Pokémon : Arceux, Mario Kart 8 Deluxe qui voit se intérêt rebondir suite à l'arrivée des DLC, et un Mario Party Superstars qui apparaît régulièrement dans le classement. Quelle dommage que Triangle Strategy ne soient plus dans le top... Vous trouverez le classement complet ci-dessous :

Gran Turismo 7 (PS5) Gran Turismo 7 (PS4) Légendes Pokémon : Arceus (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Mario Party Superstars(Switch)