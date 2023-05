Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 18/2023 en France - Tu es un sorcier Sony

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 18 de l'année 2023 (du 1er au 6 mai). Alors que les joueurs Switch ont appris que Hogwarts Legacy était repoussé au mois de novembre sur la console hybride, les possesseurs de PS4 et Xbox One peuvent enfin apprécier le titre de Avalanche Studios qui s'offre 3 places au classement cette semaine. Nous vous laissons découvrir l'ensemble du classement ci-dessous.

Hogwarts Legacy (PS4) Star Wars: Jedi Survivor (PS5) Hogwarts Legacy - Deluxe Edition (PS4) Hogwarts Legacy (Xbox One) Mario Kart 8 Deluxe (Switch)