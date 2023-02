Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 05/2023 en France - Mario Kart face à la déferlante de Sony

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus la semaine 05 de l'année 2023 (du 30 janvier au 4 février). La déferlante Playstation ne s'arrête pas sur l'Hexagone, raflant de nouveau 4 places du classement sur PS5 et PS4. Seul soldat de l'écurie Nintendo encore debout, l'éternel, que dis-je, l'increvable Mario Kart 8 Deluxe !. Nous notons également le passage éclair dans le classement de Forspoken et de Fire Emblem Engage qui sont écartés du classement pour cette semaine. Vous trouverez le classement détaillé ci-dessous.

God of War Ragnarok (PS5) Gran Turismo 7 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) FIFA 23 (PS4) Dead Space Remake (PS5)