Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 36/2022 en France - Splatoon 3 en tête et baisse de vitesse pour Mario Kart 8 Deluxe

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 36 de l'année 2022 (du 5 au 10 septembre 2022 ) qui nous est proposé.

Sans grande surprise, Splatoon 3 se place en première place, talonné par la NBA et The Last of Us Part I. Petite frayeur pour Mario Kart 8 Deluxe qui fini cette semaine à la cinquième place du podium. Nous vous laissons découvrir le classement complet ci-dessous.Splatoon 3 (Switch)

Splatoon 3 (Switch) NBA 2K23 (PS5) NBA 2K23 (PS4) The Last of Us Part I (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch)