Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 11/2023 en France - Deux nouveaux débarquent dans le classement

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 11 de l'année 2023 (du 13 au 18 mars). Sans surprises, Hogwarts Legacy et God of War : Ragnarok sont toujours présents au sommet du classement sur PS5. Mario Kart 8 Deluxe se maintient en 3ème position, et on découvre deux petits nouveaux dans le classement. Nous vous laissons découvrir l'ensemble du classement ci-dessous.

Hogwarts Legacy (PS5) God of War Ragnarok (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) WWE 2K23 (PS5)