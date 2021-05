Nintendo se tient prêt pour acquérir de nouvelles sociétés

Suite à la publication des derniers résultats financiers de Nintendo (voir tous les détails ICI) le président de la société japonaise, Shuntaro Furukawa a donné une interview au site Nikkei dans laquelle il est revenu sur la réserve de trésorerie de Nintendo s'élevant à près d' 1 billion de yens (soit 9,2 milliards de dollars / 7,5 milliards d'euros ) Une réserve permettant d'assurer "la stabilité de l'entreprise" mais aussi de pouvoir "réagir vite" en acquérant si besoin une entreprise possédant "une technologie innovante". C'est à priori, désormais, le critère numéro un qui devrait déterminer les futures acquisitions de Nintendo.

Cependant, Shuntaro Furukawa précise qu'il ne s'agit pas d'acquérir aveuglement des entreprises et d'augmenter les effectifs car cela ne signifie pas forcément des jeux de meilleure qualité. Et donc, au final, Nintendo ne ciblera que les entreprises en capacité "d'améliorer la valeur des divertissements fournis par Nintendo" Pour rappel, la dernière acquisition de Nintendo est le studio Next Level Games qui a notamment développé Luigi's Mansion 3; un studio qui était un partenaire privilégié, pour ne pas dire exclusif, de Nintendo depuis des années et donc l'acquisition devrait "améliorer la qualité et la vitesse de développement' des jeux.

Alors, est-ce la bonne stratégie ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Videogameschronicle