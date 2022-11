Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 45/2022 en France - Un top aux couleurs de Sony

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 45 de l'année 2022 (du 7 octobre au 12 novembre 2022 ).

C'est une semaine qui s'est déroulée exclusivement sous l'étendard de Sony avec 3 licences fortes : God of War Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare II et FIFA 23. Vous trouverez le classement complet ci-dessous.

God of War : Ragnarök (PS5) God of War : Ragnarök (PS4) Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II (PS4) FIFA 23 (PS4) Call of Duty Modern Warfare II (PS5)