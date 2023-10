Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 39 /2023 en France - Nous ce qu'on veut, c'est jouer au football !

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 39 de l'année 2023 (du 25 au 30 septembre). Comme d'habitude à cette période, FPS et jeux de foot sont les genres qui monopolisent le classement, mais il y a du neuf. Avec PES disparu et FIFA qui a changé de nom suite à la perte du droit d'exploitation de son nom, nous retrouvons donc la nouvelle licence FC24 qui occupe 4 places du classement, rien que ça, suivie par Mario Kart 8 Deluxe.

FC24 (PS5) FC24 (PS4) FC24 (Xbox Series) FC24 (Switch) ario Kart 8 Deluxe (Switch)