Le SELL dévoile le top 20 des jeux les plus vendus en France sur l'année 2022

Chaque semaine, nous avons pris l'habitude de vous présenter dans nos colonnes le classement des ventes de jeux vidéo établi par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir leur bilan de l'année 2022, un PDF qui regroupe énormément d'informations sur la tendance du marché vidéoludique de l'année 2022, l'évolution par rapport à 2021, la répartition des gains et bien d'autre facteurs. Ce qui nous intéresse dans cette news, c'est le top 20 des ventes de l'année 2022. Nous nous arrêteront ici sur un classement purement volumique. Si FIFA fait encore exploser les scores avec plus d'un million d'unités écoulées, soit presque 50% de plus que Légendes Pokémon Arceus en deuxième place du classement, vous remarquerez que Nintendo n'a pas à rougir non plus de ses performances en 2022 :

TOP 20 DES JEUX 2022 - Classement ventes physiques en volume

FIFA 23 - 1 080 586 unités Légendes Pokémon Arceus - 589 375 unités Mario Kart 8 Deluxe - 451 254 unités Nintendo Switch Sports - 432 685 unités Pokémon Violet - 416 537 unités Call of Duty Modern Warfare II - 414 780 unités Pokémon Ecarlate - 300 489 unités Horizon : Forbidden West - 288 973 unités God of War Ragnarok - 276 343 unités Mario Strikers Battle League Football - 270 772 unités Splatoon 3 - 257 309 unités Animal Crossing : New Horizons - 256 557 unités Gran Turismo 7 - 254 171 unités Minecraft: Nintendo Switch Edition - 252 994 unités Mario Party Superstars - 246 328 unités Kirby et le Monde Oublié - 218 473 unités FIFA 22 - 161 706 unités Elden Ring - 154 773 unités GTA V - 142 724 unités New Super Mario Bros. U Deluxe - 135 441 unités

Source : Sell