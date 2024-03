Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 8 /2024 en France - 3 Mario pour le prix d'un

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 08 de l'année 2024 ( du 19 au 24 février 2024 ). Mario Vs Donkey Kong maintient sa première position, et nous constatons avec étonnement la disparition du top de Skull and Bones, pourtant placé en seconde position la semaine précédente. Nous vous laissons découvrir le classement ci-dessous.

Mario Vs Donkey Kong (Switch) EA Sports FC 24 (PS5) Super Mario Bros. Wonder (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) EA Sports FC 24 (PS4)