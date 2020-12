Liste des 10 plus mauvais jeux vidéo de 2020 selon Metacritic - Le premier est un jeu Nintendo Switch

C'est la dernière ligne droite avant 2021 et comme chaque année, c'est l'heure des bilans. Si la majorité des sites spécialisés célèbrent, bien évidemment, les meilleurs jeux de l'année (et on vous a d'ailleurs déjà gratifié de nos jeux préférés de l'année, ici ) il y en à d'autres qui s'intéressent aussi aux pires. C'est ainsi que l'on découvre les dix jeux les moins appréciés et, donc, les bien moins notés, par la presse spécialisée cette année selon le site Metacritic. Pour rappel, Metacritic est un site web américain qui compile les critiques et les notes attribuées par une sélection de sites et de médias spécialisés aux films, aux albums de musiqu ou encore aux jeux vidéo. Bien que souvent contesté de par sa méthode et parce que tous les jeux ne sont pas traités de la même façon et n'ont pas le même nombre de critiques, le site donne malgré tout une idée et une tendance à défaut d'une vérité absolue.

Retrouvez donc les 10 jeux les moins bien notés en 2020 (selon Metacritic) sachant que le premier de la liste est un jeu sorti sur Nintendo Switch : Tiny Racer. Un petit" jeu qui reçoit donc une "grande" distinction qui paradoxalement pourrait bien lui faire une pub d'enfer. Notez d'ailleurs que ce mini jeu de course / arcade sorti le 31 juillet dernier est actuellement disponible sur l'eShop à 1,99€ ( au lieu de 9,99€ ) Pour plus d'infos, voir sa fiche sur le site officiel de Nintendo.

Les 10 jeux les moins bien notés en 2020 selon Metacritic.

Tiny Racer (Switch) 29 XIII Remake (Xbox One) 32 Dawn of Fear (PS4) 33 Fast & Furious Crossroads (PC) 34 Arc of Alchemist (Switch) 36 Remothered: Broken Porcelain (PC) 39 Tamarin (PS4) 40 Street Power Soccer (PS4) 41 Gleamlight (Switch) 42 The Elder Scrolls: Blades (Switch) 42

Evidemment, n'hésitez pas à nous faire part de votre propre pire jeu de l'année dans les commentaires.