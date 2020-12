Nintendo Switch - Les membres de la rédac dévoilent leur TOP de 2020

2020 est bientôt derrière nous, l'occasion pour les membres de l'équipe Nintendo-Master de faire le point sur les différents jeux sortis sur Nintendo Switch, et vérifier ceux qui ont marqué les esprits de chacun. Les goûts et les couleurs étant variés même au sein du staff, il est toujours amusant de constater les différents styles que nous affectionnons. Sans plus attendre, voici donc les jeux que nous avons sélectionnés pour ce millésime 2020 !

#1 : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Amazon | Fnac

#2 : HADES

eShop

#3 : Pikmin 3 Deluxe

Amazon | Fnac

#4 : Bioshock The Collection

Amazon | Fnac

#5 : Cadence of Hyrule - La Symphonie du Masque

eShop

#1 : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Amazon | Fnac

#2 : Rune Factory 4 SPECIAL

Amazon | Fnac

#3 : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Amazon | Fnac

#4 : Catherine : Full Body

Amazon | Fnac

#5 : Hatsune Miku - Project Diva : Mega Mix

eShop

#1 : Immortals Fenyx Rising

Amazon | Fnac

#2 : Bioshock The Collection

Amazon | Fnac

#3 : Streets of Rage 4

Amazon | Fnac

#4 : Need For Speed Hot Pursuit - Remastered

Amazon | Fnac

#5 : Super Mario 3D All-Stars

Amazon | Fnac

#1 : Paper Mario : The Origami King

Amazon | Fnac

#2 : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Amazon | Fnac

#3 : HADES

eShop

#1 : Animal Crossing : New Horizons

Amazon | Fnac

#2 : HADES

eShop

#3 : Paper Mario : The Origami King

Amazon | Fnac

#4 : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Amazon | Fnac

#5 : Part Time UFO

eShop

#1 : Animal Crossing : New Horizons

Amazon | Fnac

#2 : HADES

eShop

#3 : Pikmin 3 Deluxe

Amazon | Fnac

#1 : Animal Crossing : New Horizons

Amazon | Fnac

#2 : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Amazon | Fnac

#3 : Paper Mario : The Origami King

Amazon | Fnac

#4 : Super Mario 3D All-Stars

Amazon | Fnac