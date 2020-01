Pokémon HOME - Un site dédié et plein d'informations

Annoncé lors du dernier Pokémon Direct, Pokémon HOME est un service en ligne permettant le transfert de vos monstres de poche entre plusieurs jeux de la licence compatible avec ledit service. Pokémon HOME possédant maintenant un site officiel, nous vous laissons ci-dessous un récapitulatif des principales caractéristiques de ce service ;

Déplacez des Pokémon vers Pokémon HOME

La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, disponibles sur les consoles Nintendo Switch.

Les versions Nintendo Switch et mobile de Pokémon HOME sont compatibles avec le logiciel Banque Pokémon pour Nintendo 3DS.

Une compatibilité avec Pokémon GO est également prévue.

* Lorsqu'un Pokémon de Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli a été déplacé vers Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, il ne peut pas être renvoyé dans son jeu d'origine. Cependant, vous pourrez toujours déplacer ce Pokémon entre Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli.

Synchronisez Pokémon HOME avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Une fois les jeux associés, il vous sera possible de déposer ou retirer des Pokémon pouvant être obtenus dans ces jeux.

Synchronisez Pokémon HOME avec Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli

La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli. Vous pouvez déplacer des Pokémon entre Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli ou vers Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Lorsqu'un Pokémon de Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli a été déplacé vers Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, il ne peut pas être renvoyé dans son jeu d'origine.

Synchronisez Pokémon HOME avec Banque Pokémon

Si vous avez souscrit un compte premium (payant), vous pourrez envoyer vos Pokémon issus des jeux de la famille Nintendo 3DS vers Pokémon HOME, en utilisant Banque Pokémon.

Lorsqu'un Pokémon de Banque Pokémon a été transféré vers Pokémon HOME, il ne peut pas être renvoyé dans son jeu d'origine.

Pour célébrer la sortie de Pokémon HOME, Banque Pokémon et Poké Transfert seront disponibles sans frais pendant un mois après la sortie de Pokémon HOME. Vous pourrez rassembler vos Pokémon en provenance des jeux de la série Pokémon grâce à Banque Pokémon et Poké Transfert. Une fois vos Pokémon réunis dans Banque Pokémon, vous pourrez les déplacer dans Pokémon HOME !