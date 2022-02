La Banque Pokémon sera gratuite après la fermeture de l'eShop sur Nintendo 3DS et sera remplacée par Pokémon Home

La Banque Pokémon, ce service vous permettant de transférer vos Pokémon entre les différents jeux de la saga Pokémon disponibles sur Nintendo 3DS, à savoir Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Rubis Oméga, Pokémon Saphir Alpha, Pokémon Soleil, Pokémon Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune ainsi qu'en provenance des anciens titres de la saga disponibles sur Console Virtuel tels Pokémon Version Or, Pokémon Version Argent, Pokémon Version Rouge, Pokémon Version Bleue et Pokémon Version Jaune : Édition spéciale Pikachu.

Ce service, très prisé des remplisseurs frénétiques de Pokédex est toujours payant à hauteur d'un abonnement de 4.99 euros par an. Après la fatidique date de mars 2023 , les services eShop de la Nintendo 3DS ne fonctionneront plus (comme annoncé ce matin) et l'application deviendra donc tout simplement gratuite et sans abonnement mais attention, seulement pour ceux l'ayant téléchargé avant ce fameux mois de mars 2023 .

C'est l'application Pokémon Home qui prendra alors le relais, cette application permet en effet d'unifier vos Pokémon entre les jeux Nintendo Switch et les jeux Mobile contre 2,99 euros par mois, 4,99 euros les 90 jours et 15,99 euros par an. Un service plus cher mais qui propose plus de fonctionnalités ainsi qu'une version de base gratuite qui ne propose pas le transfert de vos Pokémon depuis la Banque Pokémon. Ceux qui voudront garder leurs Pokémon stockés dans la Banque Pokémon seront ainsi obligés de s'abonner pour un temps au service Premium de Pokémon Home.

Fin de service du "Nintendo eShop" de la série Nintendo 3DSEn conséquence, "Pokemon Bank" devrait être gratuit selon le calendrier ci-dessous. Même si vous l'utilisez gratuitement, les Pokémon déposés dans "Pokemon Bank" peuvent être déplacés vers "Pokémon HOME" , alors continuez à l'utiliser.

* Pour accéder à "Pokémon HOME", vous devez souscrire au plan premium "Pokémon HOME". ■ Planning jusqu'à ce que le service devienne gratuit Fin mars 2023 Fin du téléchargement de l'application "Pokemon Bank" * 1

Service "Pokemon Bank" gratuit le même jour * 2 * 1 Les nouveaux téléchargements de "Pokemon Bank" et "Pokemover" prendront également fin.

* 2 Nous ne pouvons pas rembourser les bons achetés.

La date de fin du service gratuit est indéterminée.

Nous l'annoncerons à nouveau sur le site officiel.