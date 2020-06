Pokémon Epée et Bouclier : Zeraora disponible dans les raids Dynamax pour une durée limitée

Grâce au Pokémon Presents diffusé aujourd'hui, nous avons pu en apprendre un peu plus sur le premier DLC du pass d’extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 juin à 23 h 59 , le Pokémon fabuleux Zeraora fera son apparition dans les raids Dynamax. Avec un peu de chance, vous avez la possibilité de tomber sur un Zeraora Chromatique dans les raids Dynamax ou bien si 1 million de dresseurs parviennent à vaincre Zeraora durant cette période limitée.

Du mercredi 17 juin à 15 h 00 UTC au dimanche 28 juin à 23 h 59 UTC, le Pokémon fabuleux Zeraora apparaîtra dans les raids Dynamax. Il ne vous laissera pas l'occasion de lui lancer de Poké Balls durant le raid, mais si au moins un million de Dresseurs de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier parviennent à le vaincre durant la période de l'évènement, tous les joueurs recevront un Zeraora chromatique dans Pokémon HOME ! De plus, après avoir atteint le premier million de victoires, tous les joueurs participants recevront également un éclat d'Armurium chaque fois que 100 000 Dresseurs viendront à bout de Zeraora. Il sera possible d'obtenir un maximum de 10 éclats d'Armurium (après avoir dépassé le million de joueurs victorieux). L'Armurium peut être utilisé dans le dojo d'Isolarmure, que vous pouvez visiter grâce au Pass d'extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, afin d'enseigner de nouvelles capacités à vos Pokémon. Garder un œil sur le nombre d'étoiles situées en haut à gauche de l'écran des raids Dynamax durant cet évènement spécial. Zeraora aura des chances d'apparaître dans les raids Dynamax à 3 étoiles ou plus. Un puissant Zeraora chromatique peut quant à lui apparaître dans les raids Dynamax à 5 étoiles !

Pour récupérer votre Zeraora Chromatique sur Pokémon HOME il vous faudra :

Le Zeraora chromatique ainsi que l'Armurium pourront être récupérés via le menu « Cadeaux Mystère » de la version mobile de Pokémon HOME à partir du mardi 30 juin à 00 h 00 UTC, et ce jusqu'au lundi 6 juillet à 23 h 59 UTC. Les conditions suivantes doivent être remplies avant de pouvoir recevoir ces cadeaux : Au moins un million de Dresseurs de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier doivent vaincre Zeraora lors de raids Dynamax. Vous avez déposé un Pokémon dans Pokémon HOME ou déplacé un Pokémon depuis Pokémon HOME vers Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier entre le mercredi 17 juin à 15 h 00 UTC et le lundi 6 juillet à 23 h 59 UTC.

Pour rappel, le premier DLC : l'île solitaire de l'Armure du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier est disponible aujourd'hui. Consultez notre news récapitulative ici pour plus de détails concernant ce premier DLC.

Source : Pokemon