La sortie avancée de Xenoblade Chronicles 3 annonce-t-elle le report de Splatoon 3 ?

Il y a deux jours , Nintendo nous a surpris en annonçant que Xenoblade Chronicles 3, l'un des blockbusters de l'année sur Switch, ne sortirait pas en septembre comme prévu mais le 29 juillet prochain - voir détails ici. En tant que fan de jeux vidéo, on a l'habitude des reports comme dernièrement avec Zelda BOTW 2 ou même Advance Wars mais il est rare que les jeux sortent plus tôt que prévus- ou alors de quelques jours. D'ailleurs, contrairement aux reports pour les jeux reportés, il n'y a pas vraiment de mots pour parler des jeux avancés ('les "avances" ?) Alors certes, Xenoblade Chronicles 3 était prévu en septembre et désormais il sort le 29 juillet . Comme, on n'avait pas de date précise, cela peut être une avance d'un mois comme de deux. Il n'en reste pas moins qu'au moins les fans pourront jouer à Xenoblade Chronicles 3 cet été et ne devront donc pas attendre la rentrée. Un été qui s'annonce riche sur Nintendo Switch avec le 24 juillet, Fire Emblem Warriors: Three Hopes et le 22, Live A Live (sans oublier que le 10 juin , il y aura eu Mario Strikers: Battle League Football- voir liste des jeux prévus en 2022 sur Switch.) Et puis cet été , il y a aussi un autre mastodonte qui est attendu sur Nintendo Switch : Splatoon 3. Mais va-t-il vraiment sortir cet été ? La nouvelle date de sortie de Xenoblade Chronicles 3 ne cache-t-elle pas le report de Splatoon 3 ? C'est en tout cas une crainte que beaucoup de joueurs ont manifesté sur les réseaux immédiatement après l'annonce de Nintendo. Peut-être qu'initialement Nintendo comptait sortir Splatoon 3 en juillet et Xenoblade Chronicles 3 en septembre . Dans ce cas- là, Splatoon 3 pourrait sortir en septembre ou pour les fêtes. Mais certains joueurs vont plus loin et craignent un vrai report, à l'année prochaine comme pour Zelda.

Si, à ce stade, on ne peut que supposer, il faut d'abord bien remettre les choses en place. Splatoon 3 est pour le moment prévu cet été et factuellement l'été commence le 21 juin et finit le 23 septembre . Donc, cela signifie que Splatoon 3 peut être prévu pour une sortie fin juin ou en juillet ou en août ou même en septembre. Ce n'est d'ailleurs pas parce que Xenoblade Chronicles 3 sort désormais le 29 juillet que Splatoon 3 ne peut pas quand même sortir le 7 ou même le 15 juillet et encore moins le 6 ou le 20 août .

Pour autant, forcément, si Nintendo a avancé la date de sortie de Xenoblade Chronicles 3, c'est pour une raison. On sait que la guerre en Ukraine a chamboulé le calendrier de sorties des jeux sur Nintendo Switch. Nintendo a préféré annuler purement et simplement la sortie d'Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp, estimant que le contexte ne se prêtait pas à la sortie d'un jeu dans lequel on s'amuse à faire la guerre. A priori, on voit pas pourquoi, Nintendo estimerait que la sortie d'un jeu comme Splatoon 3 serait elle aussi inopportune dans le même contexte ? Splatoon 3 n'est pas un jeu de guerre mais en même temps avec Nintendo, on ne sait jamais...

Cependant, l'annulation d'Advance Wars 1+2 + le report de Zelda, en partant du principe qu'il a vraiment été décidé cette année, a forcément obligé Nintendo à remanier son catalogue et notamment les jeux de la fin d 'année. Quels sont les jeux qui créeront l'évènement (et l'envie) pour les fêtes ? Pour le moment, on sait avec certitude qu'il y aura Pokémon Écarlate / Violet. Après, outre Splatoon 3, il y a encore deux grosses exclusivités attendues sur Switch : Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Bayonetta 3. Splatoon 3 on le voit bien sortir fin août début septembre comme Astral Chain et No More Heroes 3 avant lui, et peut accompagner la sortie de Super Mario, le Film prévu en fin d'année - à moins que le film ait droit à son propre jeu...

A dire vrai, à part Pokémon Écarlate / Violet, on ne sait pas encore quels jeux sortiront cette année pour Noël sur Nintendo Switch et on s'attend à ce que Nintendo en annonce ou confirme des dates d'ici peu. Chaque année, on a le droit à un "nouveau" Zelda et on peut donc s'attendre à ce que Nintendo annonce prochainement un titre Zelda. On vous a déjà fait la liste des possibilités qui s'offraient à Nintendo (voir ici) même si pour beaucoup, c'est plié, ce sera un bundle avec The Legend of Zelda : The Wind Waker HD + The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, les remasters de la Wii U.

En résumé, à ce stade, la nouvelle date de sortie de Xenoblade Chronicles 3 n'implique pas forcément un "report" de Splatoon 3. Et s'il y a un report, on peut quand même espérer que le jeu ne sera pas décalé à l'année prochaine ou alors c'est à désespérer (et laisserait penser que Nintendo comptait vraiment sortir une nouvelle Switch cette année mais qu'en reportant Zelda, la firme a reporté la sortie de sa console et avec elle les "gros" jeux censés l'accompagner...) Plus que jamais, on espère que Nintendo ne nous fera pas trop languir et qu'il clarifiera dans les grandes lignes son catalogue de sorties de seconde partie d'année, notamment avec le traditionnel Nintendo Direct de juin . Pour l'instant donc, Splatoon 3 reste prévu cet été.

