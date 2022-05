Splatoon 3 inclura toutes les armes de base des précédents opus

Si la question se posait, la voilà entièrement répondue en un seul tweet. Splatoon 3 inclura bel et bien toutes les armes de base des précédents jeux de la franchise, à savoir Splatoon sorti sur Nintendo Wii U et Splatoon 2 (ainsi que l'Octo Expansion) sorti sur Nintendo Switch. Si la nuance "de base" est tout de même à souligner puisque celle-ci vient nous indiquer qu'il ne faudra tout de même pas vous attendre à retrouver VOTRE arme des précédents jeux mais bien une arme de sa famille. Il faut en effet savoir que chaque arme existe en plusieurs déclinaisons qui changent ses projectiles et son arme spéciale en fonction de son modèle. Ce tweet acte donc le retour :

Des Lanceurs (liquidateurs, aéroguns, arroseurs, N-Zap...etc)

Des Blasters (proxiblasters, turboblasteurs...etc...)

Des Snipers

Des Rouleaux

Des Épinceaux

Des Sceauceurs

Des Badigeonneurs

Des Para-encre

De quoi réjouir les impatients qui attendent Splatoon 3 et qui comptent les jours jusqu'au 9 septembre prochain, date à laquelle celui-ci sera disponible.