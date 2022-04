Splatoon 3 : Nintendo dépose un brevet qui améliore la mini map - Tous les détails

Splatoon 3 fait partie des "gros" jeux attendus sur Nintendo Switch cette année . Pour le moment, le titre est prévu cet été et on attend impatiemment que Nintendo nous le confirme (ou pas...) En attendant, le jeu revient indirectement dans l'actualité via un brevet que Nintendo vient de déposer. Il ne concerne pas nommément Splatoon 3 mais difficile de ne pas y penser lorsqu'on essaye de comprendre de quoi il s'agit- et ce n'est pas facile ! Pour faire simple, il s'agit d'un brevet qui améliore la "mini map", c'est à dire la mini carte en vue de dessus qui s'affiche dans un coin de l'écran lorsqu'on joue à certains jeux vidéo. En théorie, elle sert à se repérer dans l'action sans passer par un sous menu mais en pratique, elle est souvent peu précise et peut vite devenir illisible, encombré par un tas d'informations et d'icônes trop grosses ou trop petites. Il est vrai que la mini map ne prend en compte qu'une petite partie de l'environnement et a tendance à tout aplatir en mettant tous les éléments au même niveau. Si un ennemi à abattre est placé sur une plateforme, ou au contraire caché au dessous, devant ou derrière, la mini map aura du mal à faire le distinguo. A l'arrivée, la mini map donne quelques indications et sert surtout de boussole mais ne permet généralement pas d'avoir une vision juste de l'action qu'elle synthétise. Avec ce brevet, Nintendo veut justement améliorer tout ça en apportant à la mini map une lisibilité et une précision jusque-là inédites grâce à un système de caméras virtuelles. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à jeter un œil sur le brevet ICI. Retrouvez sinon, la traduction Google du résumé du brevet ainsi que quelques croquis l'illustrant. Alors est-ce que l'on retrouvera ce nouveau système dans et changera-t-il la donne ? Réponse cet été avec la sortie de Splatoon 3.

Pour rappel, Splatoon 3 est attendu cet été sur Nintendo Switch

