Nintendo dévoile de nouveaux T-shirts pour le Grand Festival de Splatoon 3

Cela fera bientôt deux ans que Splatoon 3 est sorti sur Nintendo switch et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, Nintendo vient d'annoncer un Grand Festival promettant près de 72 heures de musique avec les Tridenfer, les Calamazones et les Tentacool (voir détails ici).

Pour l'occasion, Nintendo a annoncé quatre nouveaux amiibo via deux packs réunissant Ayo et Oli (poses alternatives) et Perle et Coralie (poses alternatives) mais aussi une série de trois t-shirts reprenant les trois thèmes du festival : le passé, le présent et le futur.

Par ailleurs, un bracelet spécial pourra être échangé contre 500 points sur My Nintendo. Pour le moment les t-shirts sont annoncés uniquement au Japon mais ils devraient être disponibles aussi prochainement en France. En attendant, retrouvez quelques images de ces T-shirts mais aussi des nouveaux amiibo et du bracelet.

Annonce officielle du Grand Festival de Splatoon 3 :