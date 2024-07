Splatoon 3 : nouveaux amiibo Ayo et Oli / Perle et Coralie et un Grand Festival anniversaire pour la rentrée

Alors que le thème du festival d'août de Splatoon 3 vient à peine d'être dévoilé, Nintendo annonce qu'à la rentrée, pour septembre, un Grand Festival très coloré sera organisé pour fêter les deux ans du jeu. Le thème de ce Grand Festival sera le Passé, le Présent et le Futur. Pour l'occasion, toutes les idols du jeu seront présentes. Et aux côtés des Tridenfer, les Calamazones et les Tentacool viendront pousser la chansonnette. Le Grand Festival se tiendra du 13 au 16 septembre.

Pour marquer le coup, quatre nouveaux amiibo seront mis sur le marché sous la forme de deux packs réunissant Ayo et Oli (poses alternatives) et Perle et Coralie (poses alternatives). Retrouvez le trailer d'annonce et quelques images des amiibo et du Grand Festival sur cette page.

Pour rappel, Splatoon 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 9 septembre 2022 . pour plus de détails, lire notre test complet.

