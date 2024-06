Splatoon 3 - Les équipements "Summer Nights" disponibles

Pour fêter sa très probable dernière saison originale, Nintendo met les petits plats dans les grands dans Splatoon 3 en annonçant les Summer Nights et un Festival spécial :

Que réserveriez-vous pour un jour ? Un Château (équipe jaune)

Un Parc à thème (équipe bleue)

Une Plage (équipe violette)

Pour bien fêter l'événement comme il se doit, Nintendo a mis gratuitement à votre disposition des équipements spéciaux pour mieux habiller votre Inkling ou votre Octaling. Au menu : six masques et une bannière spéciale. Tout est à retrouver en jeu en vous connectant à Splatoon 3 via la chaîne « Splatoon 3 Rapport du laboratoire de recherche sur les calamars » du menu home de vos Nintendo Switch.