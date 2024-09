Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3 reçoivent une mise à jour - Détails

Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3 sont respectivement sortis le 28 avril 2017 et le 9 septembre 2022 mais Nintendo continue de les bichonner. Il faut dire que ce sont des long-sellers de la Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe étant même le jeu le plus vendu de la console avec près de 62,9 millions d'exemplaires vendus au 30 juin dernier.

Pas étonnant d'apprendre que les deux jeux viennent de recevoir aujourd'hui une mise à jour. Ainsi Mario Kart 8 Deluxe passe en version 3.0.3 et Splatoon 3 en version 9.0.1 . Au programme de ces mises à jour, (officiellement) pas grand chose pour Mario Kart 8 Deluxe puisque les notes du patch se contentent d'expliquer que " plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu".

Du côté de Splatoon 3, c'est un peu plus robuste, le jeu recevant toujours du contenu et se préparant à son "Grand Festival", ce week-end. Retrouvez les notes du patch 9.0.1 ci-dessous.

Traduction des notes de la mise à jour 9.0.1 de Splatoon 3

Modifications apportées aux Splatfests Des données relatives à l'événement Grand Festival ont été ajoutées. Cette mise à jour se concentre sur l'ajout de données pour l'événement Grand Festival. La prochaine mise à jour se concentrera sur les changements apportés à l'équilibrage des batailles en fonction d'une analyse à long terme des données de bataille. Corrections apportées au mode multijoueur Correction d'un problème où les chansons jouées pendant les batailles étaient pondérées en fonction de certaines chansons. Corrections apportées à la migration des saumons Correction d'un problème où, lorsqu'un joueur avec le Squeezer recevait un blaster pour la vague suivante, les tirs ne tiraient parfois pas correctement en appuyant rapidement et à plusieurs reprises sur le bouton ZR.

Correction d'un problème où, lorsque le niveau de la marée change pendant qu'un joueur effectue certaines actions tout en étant immergé dans l'encre sur un mur, le joueur se retrouvait parfois sous la surface de l'eau. Autres correctifs Correction d'un problème avec le mode Photo où, lors de l'exécution des actions Zoom ou Inclinaison, l'effet sonore n'était parfois pas joué.

Pour rappel, Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch Pour plus de détails, lire notre test complet. de Splatoon 3, ICI et notre test complet de Mario Kart 8 Deluxe LA

Les meilleures ventes de jeux Nintendo Switch au 31 mars 2024

Lire aussi :