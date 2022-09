Splatoon 3 - C'est parti pour une nouvelle guerre colorée sur Nintendo Switch - Découvrez notre test dédié

C'est l'expérience multijoueur de la rentrée sur Nintendo Switch, Splatoon 3 s'apprête à sortir ce vendredi 9 septembre en version physique et dématérialisée. Si la licence a déjà pu être critiquée pour son manque de novation entre le premier et le second opus, parus respectivement sur Wii U et Nintendo Switch, qu'en est-il de Splatoon 3 ? Est-ce que les nouveautés sont suffisamment importantes pour inciter les joueurs occasionnels, et ceux adeptes de compétition multijoueur à changer pour ce nouvel épisode ? Notre ami Babidu nous a livré un début de réponse avec son test dédié.

Lors du premier lancement, le jeu vous demandera de commencer votre aventure par la personnalisation votre avatar avant de vous lancer dans votre voyage au pays de la peinture. Ce premier contact avec le jeu passe donc par un éditeur de personnage plus complet qu'auparavant, l'occasion de donner à son personnage le look rêvé. Entre coupes de cheveux, tailles de sourcils, couleur des yeux ou encore type de corps, tout y passe et le moins que l'on puisse dire c'est que les possibilités sont nombreuses. Passées ces quelques minutes à personnaliser votre Inkling ou votre Octaling, vous devrez choisir la coupe de cheveux de votre Salmioche de compagnie, celui-ci prendra un intérêt notable plus tard. Fiers de votre look ? Vous voilà partis dans un bref tutoriel qui vous apprendra à vous déplacer, à viser correctement et à lancer votre Salmioche. Les bases du jeu y seront succinctement expliqués et quelques mécaniques telles le passage au travers d'une grille en calamar et la possibilité de grimper les murs grâce à l'encre seront à utiliser pour accéder à votre destination, la gare. Arrivés à celle-ci vous voilà partis, en train, direction la Cité-Clabousse.

Pour lire le test complet de Splatoon_3, cliquez ici !