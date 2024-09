Splatoon 4: Où va la saga Splatoon ? - Nintendo: Au-delà des Apparences

Où va la saga Splatoon ?

Pour écouter et visionner une version vidéo de ce long article c'est par ici :

Avec le grand Festival, qui viendra mettre fin aux deux années de suivi de Splatoon 3 promises par Nintendo, qui approche, il est temps pour nous de commencer à nous questionner sur l'avenir de la saga Splatoon. Qu'est-ce qui nous attend dans Splatoon 4 ?

Pour commencer, on va parler un petit peu dates.

Splatoon premier du nom est sorti en mai 2015 sur Nintendo Wii U, Splatoon 2 est finalement arrivé assez tôt par rapport à ce premier épisode en débarquant seulement deux ans après, en juillet 2017 sur Nintendo Switch. Ce court délai entre deux épisodes d'une même franchise peut s'expliquer par le fait que Splatoon 1 ressemble un peu à une énorme démo pour Splatoon 2, mais aussi par le fait que Nintendo croyait tellement au potentiel de sa série qu'ils ont décidés de la resortir en grande pompe, sur une nouvelle machine, afin de lui donner le succès qu'une telle franchise, aussi innovante que raffraîchissante mérite. Nous avons donc eu droit à deux épisodes de Splatoon en seulement deux années. Pour Splatoon 3, c'était différent, celui-ci étant bien plus éloigné en termes de contenu de Splatoon 2 que Splatoon 2 ne l'était de Splatoon 1, il a nécessité un temps plus long de développement.

D'ailleurs, rappelons que l'équipe derrière la série Splatoon est également la même que celle derrière la licence Animal Crossing, à savoir «Nintendo EPD Production Group No. 5 ». Entre Splatoon 2 en 2017 et Splatoon 3 en 2022 , nous avons eu droit à un Animal Crossing : New Horizon des plus fourni en 2020 , pile à temps pour les confinements.

Pour revenir à Splatoon 3, son annonce et sa sortie sur la Nintendo Switch ont surpris pas mal de monde puisque l'on s'attendait à voir la saga revenir avec un troisième épisode sur la console qui succédera à la Nintendo Switch. Nous pensions en effet que Splatoon prenait le chemin des sagas comme Mario Kart, Super Smash et dans une certaine mesure aussi des Mario et des Zelda 3D avec un épisode majeur par console Nintendo et non plusieurs. Chaque console de salon de Nintendo depuis la Nintendo 64 a eu droit à son propre Mario Kart (je compte Mario Kart 8 Deluxe parce que c'est mon article et que j'adore Mario Kart 8 Deluxe), son propre Super Smash, son Zelda et son Mario 3D inédit. Nous pensions donc que désormais chaque console aurait droit à un seul Splatoon dédié mais visiblement cela ne sera pas le cas, Splatoon prenant plutôt le chemin des Mario Party avec parfois plusieurs épisodes sur la même console. Si pour l'instant nous ne pouvons pas vérifier cette théorie, nous pouvons cependant être assurés qu'un nouveau Splatoon débarquera sur la prochaine console de Nintendo. Reste à savoir quand.

Cela dépendra de nombreux facteurs, notamment du suivi de Splatoon 3 qui doit normalement prendre fin en septembre prochain avec les deux années de mises à jour continues promises par Nintendo. Nous verrons bien la communication de Nintendo à ce moment-là mais il y a fort à parier que le grand Festival viendra faire exploser le bouquet final de Splatoon 3 avant une période d'attente ponctuée de quelques Festival sans grand thèmes, de nouvelles saisons sans nouvelles cartes ni armes ni nouvelles musiques et de quelques événements en jeu par-ci par-là. Nintendo pourrait aussi décider de prolonger le suivi du jeu durant une voir deux années supplémentaires pour laisser le temps à « Nintendo EPD Production Group No. 5 » de développer un tout nouvel Animal Crossing pour sa prochaine console, ce qui repousserait évidemment Splatoon 4 d'au moins deux belles années. Animal Crossing vendant en effet énormément plus de jeux cela serait logique. Cependant, l'attrait de la licence Splatoon peut faire pencher la balance de son côté en apportant, dès la première année de la prochaine console de Nintendo une licence multijoueur à grand succès qui permettra à la firme de sécuriser moult abonnements en lignes et moult joueurs réguliers. « Nintendo EPD Production Group No. 5 » pourrait aussi évidemment développer un nouveau Splatoon et un nouveau Animal Crossing en parrallèle et c'est probablement ce qu'ils font mais un seul de leurs jeux de ces deux licences actuellement en développement accompagnera la sortie de la prochaine console de Nintendo, il faut garder des cartouches pour le milieu de vie de la console comme a pu l'être Animal Crossing : New Horizon pour la Nintendo Switch.

Il faut maintenant mentionner les potentiels leaks autour de Splatoon 4. En effet, selon l'informateur Midori qui a su révéler quelques bonnes informations par le passé et deviner quelques événements, un projet ayant pour nom de code « Spiral » serait en développement chez Nintendo. Splatoon premier du nom avait pour nom de code « Gambit », Splatoon 2 était dénommé « Blitz » et Splatoon 3 « Thunder », je ne sais pas trop ce qui pourrait laisser penser à Midori que « Spiral » en serait la continuité mais pourquoi pas. « Spiral » pourrait faire penser aux motifs de certains coquillages et ainsi laisser à croire une certaine continuité avec « Project Squid » pour Splatoon 1, « Project Squid 2 » pour Splatoon 2 et « Project Cod » pour Splatoon 3, Squid voulant dire Calamar et Cod voulant dire Morue, les coquillages étant bien présents et représentés dans le monde de Splatoon cela pourrait avoir du sens.

Mais passons sur les leaks et abordons maintenant les éléments du domaine du concret pour Splatoon 4 que nous possédons déjà. Après le succès insolent de la saga Splatoon, sa forte présence au sein du catalogue Nintendo et sa mise en avant régulière par Nintendo dans tous ses projets, un Splatoon 4 est totalement assuré.

Si j'aimerais beaucoup voir la saga Splatoon proposer un ou plusieurs spin-offs autour de son univers, je pense notamment à un jeu solo encore plus complet sauce Super Mario Galaxy, un jeu de rythme ou de danse sur l'OST endiablée de la saga ou encore quelque chose de totalement différent, ce n'est pas pour l'instant la direction que je vois la saga prendre. Je pense que Splatoon 4 ou en tout cas le prochain Splatoon proposera peu ou prou la même formule déjà bien codifié par les trois premiers épisodes. À savoir un jeu essentiellement multijoueur qui dispose d'un mode solo assez conséquent pour faire office de gros tutoriel, mais aussi d'aventure solide.

C'est là que cela devient intéressant. Le solo de Splatoon premier du nom était sympathique, tout comme celui de Splatoon 2. Par contre, celui de Splatoon 3 était clairement fantastique. Pour moi, le solo de Splatoon 3 rivalise avec certains niveaux de Super Mario Galaxy en termes de créativité et j'ai personnellement adoré l'expérience au point de la faire 3 fois à 100%.

Si le solo de Splatoon 3 est aussi bon, c'est parce que celui-ci n'est ni une bête suite ni une simple amélioration de celui de Splatoon 2, il fait plutôt suite, dans ses mécaniques, ses idées et son fonctionnement à l'Octo Expansion, le DLC solo de Splatoon 2 qui était, lui aussi, d'une qualité folle.

Que ce soit dans la diversité, la complexité ou encore la créativité mis dans leurs niveaux respectifs, ou bien dans l'utilisation variée d'armes, d'équipements, mais aussi dans la difficulté de certains des défis proposés, le solo de Splatoon 3 reprend presque tout de l'Octo Expansion et vient prolonger une expérience déjà parfaite en diminuant toutefois quelque peu sa difficulté. L'Octo Expansion est un défi pour les joueurs ayant déjà bien acquis les mécaniques de Splatoon 2 tandis que le solo de Splatoon 3 est plutôt là pour enseigner les bases du gameplay de la saga tout en proposant du contenu varié et qualitatif.

On voit bien ici que le DLC de Splatoon 2 a eu son importance durant le développement de Splatoon 3. Comme si les équipes derrière ce DLC s'étaient servies de celui-ci pour se faire la main sur ce mode solo pour ensuite itérer et poursuivre cette voie pour le mode solo de Splatoon 3.

C'est à partir de ce postulat que nous allons pouvoir pleinement aborder Splatoon 4.

Il y a quelques mois, Splatoon 3 a, lui aussi, eu droit à son propre DLC, l'éclatante Tour de l'Ordre qui est venu apporter un tout nouveau mode de jeu solo basé sur des éléments Roguelite et proposant une rejouabilité folle ainsi qu'un défi corsé comme il faut. Je pense que la Tour de l'Ordre est un DLC qui va devenir un mode à part entière dans Splatoon 4. Que ce soit dans un mode solo ou dans un mode multijoueur. Je penche plutôt pour la seconde hypothèse avec pourquoi pas un mode Roguelite à plusieurs à base de loot, de puces chromatiques et d'aléatoire qui pourrait proposer une alternative aux matchs pro et au mode Salmon Run. Défier l'aléatoire à plusieurs dans des parties durant plus d'une dizaine de minutes à l'instar d'un véritable mode Zombie pourrait être un excellent apport à la licence Splatoon avec un peu plus de diversité et un mode plus sérieux pour les joueurs chevronnés évoluants en équipe. Reste à voir la forme que celui-ci prendra et s'il sera proposé aux côtés du Salmon Run ou à la place. Je pense plutôt que ce sera aux côtés tant je vois mal Nintendo se séparer du mode ayant apporté le prochain méchant du solo de Splatoon 4. Oui je pense en effet que dans ce futur opus, nous devrons en découdre avec mini-charbitre maintenant que celui-ci a repris les rênes du Salmon Run après la défaite de M. Ours. Nous verrons en temps voulu, mais tous les pions sont placés dans Splatoon 3 pour que nous ayons bientôt à affronter le clone démoniaque de Charbitre. Cet affrontement pourrait d'ailleurs prendre l'apparence lui aussi d'un mode Roguelite à la manière d'une Tour de l'Ordre améliorée. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir le prochain contenu solo du prochain Splatoon tant j'apprécie ce versant de la saga.

Ce prochain opus de la licence changera aussi son casting d'idoles, comme c'était le cas pour chaque épisode. Je pense que pour Splatoon 4 nous aurons droit à 4 idoles, soit tout un groupe de rock avec possiblement un membre à la guitare, un membre à la batterie, un autre à la basse et un dernier au clavier, les 4 membres chantant en jouant de leurs instruments. Il est tout à fait possible que Nintendo choisisse de garder les idoles les plus populaires des trois épisodes pour former ce super-groupe, tant ces personnages débordent de personnalité et font déjà des émules. Nous verrons en temps voulu, mais ces nouvelles idoles ou ce nouveau groupe devraient aussi changer quelque peu l'identité musicale du titre avec de nouvelles sonorités et de nouvelles musiques.

La musique fait en effet partie intégrante de la licence et si énormément de chansons des trois premiers Splatoon pourront revenir dans ce nouvel opus sous la forme de remix ou même telles quelles, vous pouvez être certains que la bande-son de Splatoon 4 fera cracher les enceintes de la prochaine console de Nintendo avec de toutes nouvelles musiques, de nouveaux groupes et de nouveaux morceaux accompagnant à merveilles les affrontements en ligne.

Si Splatoon 4 devrait toujours reposer sur la dynamique des cartes tournantes et sur les différents modes de matchs pro déjà proposés comme la Mission Bazoocarpe, l'Expédition Risquée, la Défense de Zone et, pour mon plus grand plaisir, Pluie de Palourdes, ces modes devraient connaître quelques changements comme ce fut le cas entre Splatoon 2 et Splatoon 3. Si les trois premiers sont, à mon sens, parfaits, Pluie de Palourdes mérite encore quelques améliorations pour enfin valoir les trois autres modes. Il est presque impossible de deviner quels seront les changements apportés à ces modes dans Splatoon 4, mais je ne pense pas que Nintendo se contentera de nous proposer ces modes tels quels dans le prochain Splatoon. Splatoon 4 pourra aussi permettre à Nintendo de se mettre encore plus sérieusement à l'Esport autour du jeu comme c'était déjà annoncé dans la première bande-annonce de la Nintendo Switch et Splatoon 2 qui remplissait des stades avant même sa sortie ! Les tournois avec des matchs aux conditions spéciales étaient une nouveauté bienvenue dans Splatoon 3 et devraient faire leur retour dans le futur de la franchise avec plus de conditions, plus de changements, notamment en privant les joueurs de mécaniques spécifiques ou en modifiant totalement les arènes ou encore en ajoutant des éléments totalement inédit au cocktail déjà bien dosé qu'est le gameplay de Splatoon.

Le prochain opus devra aussi impérativement régler les problèmes de connexions et avoir des serveurs plus stables pour enfin arrêter d'irriter les joueurs, surtout quand c'est pour les traiter de « demeurés ». Une amélioration de l'architecture du jeu et la création de serveurs dédiés au multijoueur de Splatoon 4 vont être nécessaires pour contenter les joueurs et pour permettre de faire passer la pilule de la future augmentation de prix du Nintendo Switch Online. Oui oui, c'est assuré, le Nintendo Switch Online va augmenter avec la prochaine console de Nintendo, que ce soit en ajoutant du contenu à son offre comme par exemple un service d'écoute de musiques des jeux Nintendo, comme un Spotify exclusif à ce service rempli d'OST de jeux Nintendo ou bien sans ajouter du tout du contenu. Dans tous les cas, Splatoon 3 souffre trop de ses serveurs et cela doit changer, et ce, même si Splatoon 4 ne compte pas emprunter la voie de l'esport.

Nous devrions continuer avec le système de saison qui fonctionne aussi bien pour nous avec ces ajouts réguliers que pour Nintendo qui maintient une part active de joueurs avec des récompenses quotidienne et qui réussit à utiliser à bon escient les mécaniques de rétention, pour plus d'informations je vous invite à visionner ma vidéo dédiée à la Rétention dans Splatoon 3.

Les casiers, les étiquettes, mais aussi le mode Carte & Territoire devraient, eux aussi, revenir avec des nouveautés et un concept plus poussés. Nous aurons évidemment aussi droit à des nouveautés qui prolongeront l'univers de Splatoon, que ce soit des nouveautés de systèmes, de modes, mais aussi de vêtements, d'améliorations et surtout de nouvelles armes et capacités spéciales. Difficiles de deviner ce qui sera l'arme emblématique de Splatoon 4 après les doubles encreurs de Splatoon 2 et l'Arc ainsi l'Eclatana de Splatoon 3, mais j'ai vraiment hâte d'en découvrir le gameplay. Cela me fait penser qu'une des armes présentes dans l'artbook de Splatoon 3, une sorte de double pinceau n'est jamais apparue dans Splatoon 3 et que nous aurons probablement le plaisir de la découvrir dans Splatoon 4. Il s'agira probablement d'une arme rapide, frénétique, mortelle à courte portée, mais très vulnérable à distance. Cela pourrait éventuellement être l'arme emblématique de Splatoon 4 en apportant avec elle un gameplay plus intense et plus rapide pour la saga. L'ajout des mécaniques de gameplay de la vrille calmar qui permet de s'évader rapidement du feu nourri des ennemis et de la déferlante Calmar qui permet d'escalader en un clin d'œil des murs pour surprendre l'adversaire est potentiellement un aperçu d'un gameplay plus frénétique pour la saga. Ces deux nouveautés devraient évidemment rester tant elles sont devenues indispensables dans la boucle de gameplay du jeu et je ne serais pas surpris que Nintendo nous gratifie aussi d'un boost de nage pour couvrir plus rapidement de longues distances, pourquoi pas en couplant cette nouveauté avec une mécanique des fluides plus poussée, ce boost pourrait aussi être conditionné à la surface déjà encrée ou à une épaisseur d'encre spécifique ou bien à condition d'avoir un chargeur rempli ou même encore en sacrifiant une partie de notre chargeur. Les possibilités sont nombreuses et Nintendo devrait être à même d'encore plus perfectionner le gameplay des Inkling à pied ou bien en pleine nage.

Au niveau visuel et technique, Splatoon 4 devrait lui aussi proposer un gap en sortant sur une toute nouvelle génération de console. Et cette claque technique arrivera aussi bien s'il sort dès la première année de la prochaine console de Nintendo puisqu'il faudra marquer le coup entre Splatoon 3et sa vieille génération et la puissance décuplée d'une nouvelle génération de console, mais si Splatoon 4 cède d'abord sa place à Animal Crossing pour ouvrir le bal, il débarquera après une ou deux années de vie de cette nouvelle console et ses développeurs auront le loisir de la pousser dans ses retranchements comme ce que fait Splatoon 3 sur une console datant de 2017 en proposant fluidité, couleurs et physique des fluides irréprochables. Splatoon 4 sera beau et devrait être le maître étalon en termes de shooter multijoueur pour la prochaine console de Nintendo comme l'ont été Splatoon 2 et Splatoon 3 en leur temps malgré une rude concurrence sur Nintendo Switch avec des titres comme Apex Legends, Overwatch ou encore évidemment Fortnite.

Enfin, pour parler plus concrètement, l'avenir de la saga Splatoon se joue en ce moment-même, les semaines à venir vont en effet être décisive pour Splatoon 4.

Je m'explique, avec les trois hubs des trois jeux Splatoon enfin disponibles dans Splatoon 3 et le Splatfest final qui fera participer toutes les idoles des trois jeux, je pense qu'il y a une volonté de tourner une page pour la saga, une volonté de clore une ère. En effet, le Festival final dans Splatoon 1 demandait aux joueurs de choisir entre Ayo et Oli dans un affrontement sororicide. C'est finalement Oli qui l'a emporté et cela a décidé de la direction de la campagne de Splatoon 2 dans laquelle nous aidions Oli à retrouver Ayo qui était parti suite à cet échec et qui s'était retrouvée aux mains de l’ennemi Octarien. Dans Splatoon 2, le dernier grand Festival du jeu voyait s'affronter l'Ordre et le Chaos. C'est le Chaos qui l'a emporté et a donné sa direction générale à Splatoon 3 avec son thème Mad Maxien tandis que l'Ordre fut déclassé au sein du DLC solo La Tour de l'Ordre.

Pour Splatoon 3, ce sont toutes les idoles de tous les Splatoon qui s'affrontent pour vous demander de choisir entre Passé pour Ayo et Oli, Présent pour Perle et Coralie et enfin Futur avec Pasquale Angie et Raimi. Si ce match sera clairement décidé par la préférence des joueurs pour certaines idoles, c'est bien l'avenir de la saga Splatoon qui pourrait être en jeu. Si le Présent gagne, Splatoon 4 pourrait continuer dans la direction déjà entamée par les trois premiers Splatoon mais si un autre camp l'emporte, cela pourrait faire basculer l'univers de Splatoon tout entier. Imaginez un Splatoon plus médiéval où l'on reviendrait, que ce soit dans le solo seulement ou dans l'intégralité du jeu, dans le temps pour voir des armes plus archaïques, des arènes en bois et des tenues plus médiévales. Cela pourrait être extraordinaire et vu la popularité d'Ayo et Oli, il y a clairement une chance que cela se produise.

Si, à l'inverse ce sont les idoles de Splatoon 3 qui l'emporte, Splatoon 4 pourrait faire un bond dans le temps de plusieurs décennies ou siècles et nous proposer un univers plus futuriste, épuré et plus avancé technologiquement comme ce qu'amorce d'une certaine manière la Tour de l'Ordre et son univers informatique et futuriste. Évidemment, cela pourrait encore une fois ne concerner que le solo du jeu, mais cela pourrait aussi affecter les arènes et les armes des modes multijoueurs. Nous pourrions avoir droit à de tout nouveaux pouvoirs, capacités et un style visuel totalement modifié. Évidemment la nouvelle bande-son s'adaptera à ces résultats et nous pourrions avoir droit à un dépaysement complet au niveau musical pour ce prochain opus.

Personnellement j'ai voté Passé en connaissance de cause, je rêve de voir Splatoon proposer une nouvelle direction artistique inspiré du Japonais médiéval ou encore d'enfin vivre les événements de la Grande Guerre entre Inkling et Octaling de la jeunesse de l'Amiral Macalamar. Je pense véritablement qu'encore une fois, ce grand Festival déterminera l'avenir ou tout du moins une partie de l'avenir de Splatoon 4 et qu'il faut donc voter en conséquence. C'est malheureusement aussi pourquoi je ne vois pas Splatoon 4 débarquer dans la première année de la prochaine console de Nintendo. C'est un peu tôt et quelques mois seulement ne permettrait pas aux équipes de Nintendo d'adapter Splatoon 4 en conséquence de ce Splatfest, à moins qu'ils ne développent conjointement deux versions du jeu ou deux solos du jeu pour s'accorder en conséquences ou bien que ce Festival ne soit truqué... Après tout, le Festival opposant Ayo à Oli a eut lieu du 22 au 24 juillet 2016 et Splatoon 2 n'eut qu'un an, en sortant le 21 juillet 2017 pour s'adapter, donc il est tout à fait possible que Splatoon 4 débarque l'été prochain même si j'en doute. Quelques mois supplémentaires permettrait à « Nintendo EPD Production Group No. 5 » de modifier l'apparence du jeu en conséquence tout en se servant des concepts arts déjà dessinés de l'équipe qui n'emportera pas le Festival pour un éventuel futur DLC. Par exemple, si le Passé gagne, nous pourrions avoir un Splatoon 4 plus médiéval et un DLC futuriste ou bien à l'inverse si le Futur gagne Splatoon 4 pourrait partir dans le Cyberpunk ou dans une esthétique Tron et avoir droit à un DLC médiéval. Enfin, si le Présent gagne, rien n'empêchera Splatoon 4 de proposer des ruines comme arènes et d'avoir droit à un bond dans le temps pour son ou ses DLC.

Vivement Splatoon 4, vivement la prochaine console de Nintendo, mais surtout vivement le grand Festival Passé contre Présent contre Futur qui aura lieu pour les deux ans du jeu et qui signera probablement la fin des mises à jour de contenus pour Splatoon 3 en attendant une mise à jour du jeu sur la prochaine génération de console ou en attendant... Splatoon 4 !