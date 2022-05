Nintendo demande quel jeu Nintendo Switch vous attendez le plus en 2022 ?

On arrive bientôt (déjà !) au milieu de 2022 . L'occasion de faire un premier bilan rapide. Si, en tant que fan de Nintendo, on peut estimer que les six premiers mois de l'année ont été plutôt sympathiques avec de belles sorties notamment Triangle Strategy, Kirby et le Monde Oublié et Légendes Pokémon : Arceus, on sait déjà que finalement (à moins d'une surprise...) 2022 ne sera pas une année aussi exceptionnelle que prévue avec le report de la suite de Zelda BOTW mais aussi celui du film Super Mario, tous deux désormais prévus au printemps 2023 (nouvelle ligne de mire des fans...) Il n'empêche que de belles exclusivités sont encore attendues dans les semaines à venir dont quatre qui sont datées. Nintendo les a d'ailleurs mis en avant dans un tweet en questionnant les joueurs sur celles qu'ils attendent le plus. Retrouvez ces quatre jeux ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire lequel est votre préféré.

Laquelle de ces exclusivités Nintendo attendez-vous le plus en 2022 ?

C'est, après Mario Smash Football sur GameCube et Mario Strikers Charged Football sur Wii, le troisième opus de la licence Mario foot et le jeu a l'air toujours aussi stylé. Plus de détails avec nos news spéciales

Si vous avez aimé Fire Emblem Warriors et que vous adorez Fire Emblem : Three Houses, logiquement, il y a peu de risque que vous n'aimiez pas Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Plus de détails sur nos news précédentes.

S'inscrivant dans la continuité des épisodes précédents, Xenoblade Chronicles 3 promet du grand spectacle. Plus de détails avec nos news spéciales.

C'est une des dernière grosse licence créée par Nintendo et son succès ne cesse de croître. Avec Splatoon 3, Nintendo tient assurément (déjà) un hit. Plus de détails avec nos news précédentes.

Si Nintendo a choisi de mettre ces quatre jeux en "compétition", d'autres exclusivités sont attendues sur Nintendo Switch cette année même s'ils n'ont pas encore de date de sortie précise. Notamment :

Il y a aussi d'autres jeux multiplateformes comme SONIC Frontiers, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, KLONOA Phantasy Reverie Series ou encore Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard... Et évidemment, on peut aussi s'attendre à d'autres annonces prochaines.

