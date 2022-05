Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Tout ce que l'on sait : Histoire, personnages, DLC...

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est l'une des grosses exclusivités de l'année sur Nintendo Switch. Suite du jeu culte d'Ubisoft qui avait surpris les fans en 2017, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope promet de nous mettre des petites étoiles dans les yeux, au propre comme au figuré ! En effet, cette fois Mario et les Lapins s'envolent dans l'espace à la poursuite d'une entité maléfique nommée Cursa. Nos héros, parmi lesquels on retrouvera Mario mais aussi les Lapins Peach et Harmonie pourront compter sur un nouvel arsenal mais aussi sur l'aide précieuse des Sparks, fusion des lapins avec les Lumas de Super Mario Galaxy qui apporteront de nouveaux pouvoirs et de nouvelles tactiques de jeu. En attendant de découvrir la date de sortie du jeu, nous vous invitons à faire le point sur tout ce que l'on sait sur le jeu grâce au site officiel d'Ubisoft qui donne plusieurs détails sur l'histoire mais aussi sur le gameplay du titre. Notez que le site confirme aussi que le jeu aura droit à du contenu post lancement comme Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle avant lui. Retrouvez ci-dessous la présentation du jeu mais aussi une vidéo et quelques images.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est attendu en 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Description

Mario, Lapin Peach et leurs amis sont de retour pour une nouvelle aventure galactique ! Cursa, une entité mystérieuse et malveillante, recherche de l’énergie pour mettre à exécution son abominable plan qui plongera la galaxie dans le chaos. Corrompant les planètes avec son influence maléfique, cette entité est déterminée à consommer l’énergie de toutes les Sparks, d’insolites créatures formées par la fusion de Lumas et de Lapins Crétins, et à détruire tous ceux qui se trouveront sur son chemin. Afin de ramener l’ordre dans la galaxie et sauver les Sparks, Mario et ses amis devront faire équipe avec les Héros Lapins Crétins dans un nouveau voyage qui les conduira à travers d’énigmatiques et fascinantes planètes.

Rejoignez-les dans leur quête pour déjouer les plans de Cursa et se ses dangereux sbires et explorez une grande diversité de planètes aux secrets hilarants, peuplées d’habitants surprenants. Affrontez vos ennemis grâce à un système de combat innovant mêlant tactiques de tour par tour et action en temps réel. Quand cette improbable équipe combine ses forces avec l’immense énergie des Sparks, tout est possible…pour le meilleur ou pour le pire !

Seule l'équipe de Héros la plus extravagante pourra raviver les étincelles d’espoir à travers la galaxie !

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sera disponible sur Nintendo Switch™ en 2022.

CARACTÉRISTIQUES

UNE ÉQUIPE EXTRAVAGANTE

Retrouvez Mario et les Héros Lapins Crétins et construisez votre équipe de rêve en choisissant trois Héros parmi une large gamme de neuf personnages, comprenant notamment les célèbres Lapin Peach, Luigi, Lapin Mario, Princesse Peach et de nouvelles recrues inattendues.

DÉCOUVREZ 3 HÉROS PARMI LES 9 :

MARIO : HÉROS JOYEUX, JOUEUR, SERVIABLE ET COURAGEUX

Affrontant le mal, du Royaume Champignon jusqu'aux confins de la galaxie, ce héros moustachu légendaire est toujours prêt pour de nouvelles aventures !

LAPIN PEACH : HÉROÏNE CHARISMATIQUE ET RUSÉE, DIVA ABSOLUE, DÉESSE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Toujours à la recherche du selfie parfait (et d'un moyen d'attirer l'attention de Mario), cette "star" des réseaux sociaux peut aussi être une combattante redoutable, et une grande guérisseuse lorsqu'il faut défendre ses coéquipiers.

LAPIN HARMONIE : HÉROÏNE HAUTEMENT INSTRUITE, CULTIVÉE, CALME, ET SOMNOLENTE

Lorsqu'on est persuadé d'avoir des ancêtres issus de la noblesse, il est naturel d'avoir une attitude aussi maniérée. Lapin Harmonie est intelligente et prête à combattre aux côtés de son équipe pour annihiler toute menace !

Mettez à profit les capacités spéciales de vos Héros pour éliminer les ennemis les plus forts au cours de vos batailles.

QUAND LE GENRE TACTIQUE RENCONTRE L’ACTION

Utilisez les compétences de vos Héros dans un système de combat innovant mêlant tactiques de tour par tour et action en temps réel.

Prenez le contrôle de vos Héros, foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés, dissimulez-vous derrière des abris… Et tirez le meilleur parti de votre tour de jeu !

Spécialisez vos Héros avec les Sparks de votre choix. Exploitez tous les pouvoirs exotiques et outils à votre disposition pour façonner vos propres stratégies et triomphez envers et contre tout.

UNE INÉGALABLE AVENTURE GALACTIQUE

Embarquez dans votre vaisseau pour un voyage épique et ramenez l’ordre dans la galaxie.

Libérez toutes les planètes que vous croiserez au cours de votre périple de l’influence maléfique de Cursa. Explorez-les, rencontrez leurs curieux habitants et révélez leurs mystérieux secrets.

Faites face à de surprenants boss de jeu, des ennemis traditionnels de l’univers Nintendo mais aussi des adversaires Lapins Crétins exceptionnels au cours de votre quête cosmique !

SAUVEZ LES SPARKS POUR BÉNÉFICIER DE LEUR AIDE ET DE LEURS POUVOIRS !

Secourez les étonnants Sparks, nés de la fusion de Lumas et de Lapins Crétins, avant que Cursa ne leur mette la main dessus !

Utilisez leurs compétences spéciales et leurs pouvoirs, qu’il s’agisse de barrières d’énergie ou d’une pluie de feu, afin de remporter vos combats.

Chaque Spark dispose d’un pouvoir distinct et de sa propre personnalité. Localisez et sauvez des dizaines de Sparks à travers la galaxie pour les associer à votre quête.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope n’est que le début de votre aventure cosmique ! De nouveaux contenus seront également disponible en post-lancement.