Quel est le jeu le plus impressionnant sur Nintendo Switch ? Zelda TOTK ? Mario Wonder ? Xenoblade 3 ? Metroid Prime ? Digital Foundry livre son verdict

Digital Foundry est une institution et une référence en matière d'analyse de performance des jeux vidéo.

Alors que la Nintendo Switch s'apprête doucement mais sûrement à passer la main, le site vient de publier une vidéo qui fait le bilan de la console et célèbre les jeux exclusifs les plus impressionnants de la console. On y retrouve pêle-mêle, Fast RMX, Super Mario Bros. Wonder, Metroid Dread, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Super Mario Odyssey ou encore Xenoblade Chronicles 3.

Et si tout ces jeux ont su transcender les limites techniques de la Switch, il y en a un que Digital Foundry place au dessus des autres et considère comme "le jeu le plus techniquement impressionnant et artistiquement fort" de la console de Nintendo : Luigi's Mansion 3.

Un choix qui peut paraître étonnant mais que les journalistes de Digital Foundry justifient par la beauté du jeu et tout ce qu'a réussi à faire Next Level Games avec les éclairages (précalculés et en temps réel), les ombres, la qualité des modèles et la physique;

Pour Digital Foundry, Luigi's Mansion 3 est tellement au-dessus de ce qu'on peut voir sur Switch, qu'on le croirait conçu pour une plateforme bien plus puissante. Les journalistes notent par ailleurs que les quelques rares problèmes qu'ils avaient relevé à la sortie du titre en 2019 ont depuis été corrigés par des mises à jour, lui permettant aujourd'hui d'être désigné comme le jeu le plus impressionnant de la Nintendo Switch.

Cela peut paraître un peu surprenant, mais en termes d'ambition et de réussite visuelle, Luigi's Mansion 3 est phénoménal, offrant quelque chose de très spécial qui semble surpasser les capacités du matériel Switch. L'éclairage en temps réel du jeu est brillant, avec des lampes de poche impressionnantes qui projettent des ombres, une occlusion ambiante de l'espace de l'écran et une excellente approximation de l'éclairage par rebond. Ce que fait la Switch ici est comparable aux résultats obtenus sur des plateformes bien plus performantes. Cela s'étend également au rendu des personnages, avec des techniques d'ombrage de la peau qui se comparent favorablement aux films en CGI, tandis que les reflets géométriques complets sont rarement vus sur un jeu, et encore moins sur une version Switch. Le studio Next Level Games, partenaire de longue date, réalise ici un superbe travail, avec une excellente conception artistique qui s'étend également à la conception de l'environnement, mettant en valeur la variété et l'attention portée aux détails, tandis que le système physique - en particulier la mécanique de l'aspirateur - est tout aussi impressionnant. Nous osons suggérer que les angles de caméra relativement statiques donnent au développeur une marge de manœuvre pour budgétiser soigneusement toute scène donnée, mais même ainsi, le fait est que nous sommes en présence de visuels et d'effets rarement vus sur Switch, qui sont superbes et fonctionnent sans problème à une fréquence assez constante de 30 images par seconde. Peut-être que celui-ci vous a échappé, mais si vous voulez voir le matériel de Nintendo intelligemment déployé avec des résultats époustouflants, nous vous recommandons vivement Luigi's Mansion 3.

Liste des jeux les plus impressionnants de la Nintendo Switch selon Digital Foundry

Mentions honorables :

Pour avoir plus de détails sur chaque jeu retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous et l'article complet d'Eurogamer ICI. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous donner vos jeux les plus impressionnants en commentaires.

