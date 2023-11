Super Mario RPG : le remake était presque parfait - Analyse et performances selon Digital Foundry

A moins d'une surprise de dernière minute, c'est le dernier "gros jeu" de Nintendo pour les fêtes. Super Mario RPG est désormais disponible. Et si on vous a déjà dit tout ce qu'on en pensait dans notre test complet, on découvre aujourd'hui grâce à Digital Foundry que le remake, développé par Artepiazza (voir ici) est "presque parfait" d'un point de vue technique. Tout en restant toujours très fidèle au jeu original SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars, sorti en 1996 sur Super Nintendo (US et JP) et en gardant la vue 3D isométrique, les développeurs ont entièrement "recréé le jeu de A à Z en utilisant le moteur Unity".

Digital Foundry note que le jeu tourne en 720p en mode portable et 1080p en mode télé avec une fréquence d'images cible à 60 fps jusque dans les cinématiques en images de synthèse de grande qualité. Malheureusement, dans quelques cas, le jeu perd sa fluidité et des saccades apparaissent. C'est cependant rare et l'un des seuls points noirs du remake.

Digital Foundry est sinon étonné de voir a quel point le jeu est fidèle à son matériel d'origine recréant chaque détail, même le plus infime avec soin et "amour", l'agrémentant de nouveaux contribuant à renforcer l'atmosphère du jeu. Il y a beaucoup d'améliorations (notamment les animations) et d'ajouts (notamment la carte) qui ne dénaturent pas le jeu de 1996 et au contraire le font briller d'un éclat nouveau. Si le pixel art de SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars a son charme (et ses fans- dont votre serviteur) Digital Foundry pense que c'est l'un des meilleurs exemple de refonte visuelle réussie et ne tarit pas d'éloge sur le rendu propre et net de ce remake. Le site est aussi emballé par la bande son réarrangée de Yoko Shimomura sachant que le jeu permet de retrouver la bande originale.

En résumé, si on excepte des saccades lors de certaines séquences, la qualité des animations et le rendu général, les temps de chargement réduits comme la bande son font de Super Mario RPG, un remake presque parfait. Retrouvez la vidéo de Digital Foundry ainsi que quelques captures d'images, ci-dessous.

Super Mario RPG est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, retrouvez notre test de SUPER MARIO RPG ICI

Mario, Bowser et Peach s’allient pour réparer la Route des Étoiles dans cette aventure de jeu de rôle accessible. Faites équipe avec un groupe de héros éclectiques pour sauver la Route des Étoiles et mettre fin aux plans des trouble-fêtes de la bande de Forgeroi. Ce JDR coloré a des graphismes mis à jour et des cinématiques qui ajoutent encore plus de charme à cette alliance inattendue entre Mario, Bowser, Peach et les personnages originaux de Mallow et Geno. Découvrez (ou revisitez) ce monde d’alliés excentriques et d’ennemis sautés dans un JDR pour tous.



Plongez dans un monde coloré et donnez un petit plus aux attaques pendant les combats!



Explorez les environnements vifs avec votre groupe et sautez vers votre prochain objectif! Entrez en contact avec les monstres pour les affronter dans des combats au tour à tour avec votre groupe de trois personnages. Appuyez sur le bouton au bon moment pour une dose satisfaisante de dégâts supplémentaires ou pour vous protéger.

Source : Youtube