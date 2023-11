Super Mario RPG : le remake développé par ArtePiazza à l'origine de nombreux portages de Dragon Quest sur mobiles, DS et 3DS

Encore un peu de patience... Le remake du cultissime RPG de la Super Nintendo, SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars arrive dans quelques jours sur Nintendo Switch. C'est un événement d'autant plus grand que jusqu'à présent en Europe, on n'avait pu y jouer qu'en anglais uniquement via les consoles virtuelles de la Wii et de la Wii U ou encore avec la Super Nintendo Mini, Le jeu "revient" donc dans une version "kawai" avec de nouveaux graphismes, quelques améliorations et nouveautés dont on vous a donné un aperçu via notre preview du jeu.

En attendant d'avoir le jeu en main, on découvre aujourd'hui qu se cache derrière ce remake. il s'agit d'ArtePiazza, un studio japonais créé à la fin des années 80 et qui travaille avec Square Enix depuis 1996 et Dragon Quest III. Le studio est d'ailleurs surtout connu pour son travail sur la série Dragon Quest dont il a réalisé de nombreux portages sur plateformes mobiles mais aussi sur DS et 3DS. Ces dernières années, le studio se consacrait d'ailleurs uniquement aux portages sur mobiles. Le studio s'est sinon, aussi occupé du mode 2D exclusif de Dragon Quest XI sur 3DS. Plus d'infos sur leur site officiel.

Pour rappel, Super Mario RPG est attendu le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, retrouvez notre preview du jeu ICI

Mario, Bowser et Peach s’allient pour réparer la Route des Étoiles dans cette aventure de jeu de rôle accessible. Faites équipe avec un groupe de héros éclectiques pour sauver la Route des Étoiles et mettre fin aux plans des trouble-fêtes de la bande de Forgeroi. Ce JDR coloré a des graphismes mis à jour et des cinématiques qui ajoutent encore plus de charme à cette alliance inattendue entre Mario, Bowser, Peach et les personnages originaux de Mallow et Geno. Découvrez (ou revisitez) ce monde d’alliés excentriques et d’ennemis sautés dans un JDR pour tous.



Plongez dans un monde coloré et donnez un petit plus aux attaques pendant les combats!



Explorez les environnements vifs avec votre groupe et sautez vers votre prochain objectif! Entrez en contact avec les monstres pour les affronter dans des combats au tour à tour avec votre groupe de trois personnages. Appuyez sur le bouton au bon moment pour une dose satisfaisante de dégâts supplémentaires ou pour vous protéger.

