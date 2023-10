Performance, résolution, framerate... Super Mario Bros. Wonder passe le contrôle technique de Digital Foundry

Super Mario Bros. Wonder est disponible depuis vendredi et tourne dans de très nombreuses Nitnendo Switch ce week-end. c'est officiel, Nintendo a fait très fort en proposant un jeu incroyable tant dans la forme que dans le fond qui réussi à renouveler les mécanismes des jeux de plateforme Mario tout en restant fidèles à leurs acquis. Si on vous a déjà partagé notre enthousiasme à travers notre test complet, nous vous invitons à découvrir celui de Digital Foundry qui passe le jeu au crible pour nous en dévoiler les performances réelles et les petits secrets qui en font un grand jeu.

Pour le célèbre site, c'est une évidence, Super Mario Bros. Wonder est un chef d'œuvre. Le jeu utilise une mise à l'échelle dynamique de la résolution ce qu'il fait qu'il tourne en 1080p en mode télé et 720p en mode portable avec très peu de baisse, le tout en 60 fps, quasi constant. Digital Foundry relève un excellent travail sur els animations et expression aussi bien des personnages jouables que des ennemis avec de superbes interactions. Le site donne l'exemple d'un Goomba qui a une réaction terrifiée en voyant Mario écrasé un autre Goomba et se diriger vers lui !

Digital Foundry s'intéresse aussi à la bande son du jeu aussi bien dans ses bruitages que dans ses thèmes ainsi qu'à la conception des niveaux bourrés de créativité... Sans forcément repoussée les limites techniques de la console, Super Mario Bros. Wonder montre tout le potentiel de la Nintendo Switch lorsque celui-ci est parfaitement utilisé.

Pour en savoir plus, retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement le jeu en boutique ou sur l'eShop

,

,

Lire aussi :

Source : Digitalfoundry