Super Mario Bros. Wonder et SONIC Superstars pourraient sortir la même semaine

Il fut un temps où entre Mario et Sonic, il fallait choisir et il semblait inconcevable de retrouver les deux mascottes sur une même console- et encore moins dans un même jeu ! Mais tout ceci est de l'histoire ancienne, et les fans de jeux de plateformes ne sont plus contraints de choisir leur camp (ou d'acheter deux consoles). Désormais les jeux Sonic sortent sur toutes les plateformes et on peut donc les retrouver sur Nintendo Switch aux côtés des jeux Mario. Pour autant, les deux héros n'en restent pas moins des concurrents et d'une certaine manière, ils continuent de s'affronter sur petits et grands écrans.

Cette année, Sonic et Mario reviennent à leurs premiers amours : les jeux de plateformes 2D. En effet, Mario débarque au pays des merveilles avec Peach, Luigi, Yoshi, Toad et Daisy dans Super Mario Bros. Wonder tandis que Sonic fonce avec Sonic, Tails, Knuckles et Amy dans SONIC Superstars. les deux jeux ont l'ambition de plaire aux vieux briscards comme aux nouveaux venus et seront jouables en solo ou à plusieurs sur le même écran jusqu'à quatre. Deux jeux qui partagent donc pas mal de points communs même si chacun, ne serait-ce que par le gameplay de son héros, a sa singularité.

Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch tandis que SONIC Superstars est prévu pour cet automne sur les Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Si SONIC Superstars n'a pas encore de date de sortie précise, il est possible qu'il arrive précisément en même temps que Super Mario Bros. Wonder. En effet, d'après le compte Twitter Sonic Stadium "plusieurs détaillants", dont GameStop, annonce SONIC Superstars pour le 17 octobre; une date non officielle, faut-il le rappeler, mais qui si elle était confirmée obligerait forcément, de nombreux possesseurs de Nintendo Switch à faire un choix comme à la grande époque(ou à faire chauffer leur CB ou celle de leurs proches- chaque titre coûtant à priori 59,99€ ).

Alors, êtes vous plutôt Team Sonic ou Team Mario ? Et allez-vous privilégier SONIC Superstars ou préférer Super Mario Bros. Wonder ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

We’re currently scouring a few other retailers, but it’s also at GameStop: pic.twitter.com/bkBR14tHi3 — The Sonic Stadium ✪ Sonic News (@sonicstadium) June 23, 2023

Source : Nintendolife