Super Mario Bros. Wonder serait "le nouveau Super Mario Bros. 3" et plus difficile que les derniers jeux Super Mario

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Super Mario Bros. Wonder sera incontestablement l'un des jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch. Jeu de plateforme 2D jouable en solo ou à plusieurs, jusqu'à quatre Super Mario Bros. Wonder est un tout nouveau jeu qui ne fait pas partie de la série New Super Mario Bros. malgré de grandes ressemblances (jusque dans la musique entendue dans le trailer...)

Bien que comportant d'excellents épisodes et de redoutables niveaux, la série des "New Super Mario" née sur DS est souvent conspuée par les "gamers"qui lui reprochent son manque de style, son côté trop conventionnel et son manque de challenge. Et si ces critiques sont parfois injustes, Il faut reconnaître que les jeux de la série new Super Mario, n'ont pas réussi à imprimer l'imaginaire collectif comme les Super Mario All-Stars des premières consoles Nintendo.

C'est sans doute conscient de cela que Nintendo a préféré développer une nouvelle marque capable de susciter un nouvel engouement. En attendant que Nintendo ne nous présente son jeu plus en profondeur, le "leaker" bien connu, Zippo a publié sur son blog quelques infos informelles provenant, à priori, des testeurs internes du jeu. Apparement, les testeurs trouveraient le jeu plus difficile que les derniers Mario et le rapprocheraient d'un titre comme Super Mario Bros. 3. (de la NES). Toujours d'après Zippo , Nintendo appelerait d'ailleurs le jeu en interne "le nouveau Super Mario Bros.3"

C'est évidemment une rumeur et il faut la prendre comme telle car on imagine mal Nintendo oublier les joueurs débutants et les jeunes enfants (mais peut-être via une option ?) Super Mario Bros. Wonder est un jeu qui s'annonce coloré et plein de surprises. Il devrait nous faire voyager dans différentes parties du royaume des Fleurs et on devrait retrouver notamment le costume Tanuki, la fleur de glace et même le mini-Mario...

Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.