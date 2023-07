Super Mario : un sac exclusif en récompense sur My Nintendo

Le Nintendo Direct du 21 juin dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) l'a confirmé. Dans le sillage du succès de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo va continuer à exploiter le Marioverse sur Nintendo Switch. Bon, en même temps, on n'avait pas vraiment de doute là-dessus. Pas moins de deux jeux sont attendus en fin d'année, Super Mario Bros. Wonder et Super Mario RPG, et l'année prochaine, la Nintendo Switch accueillera un nouveau jeu centré sur la Princesse PEACH (titre à venir) et un remake de Luigi's Mansion 2 (Nintendo Switch). Si vous voulez vous mettre au diapason, en allant faire vos courses, un sac Super Mario exclusif est disponible en récompense sur My Nintendo. Pour l'obtenir, il suffit d'avoir en stock près de 600 points Platine ; des points que l'on collecte en se rendant régulièrement sur le site de Nintendo, ou en remplissant des petites missions sur le Nintendo switch Online ou encore en jouant aux jeux mobiles Nintendo comme, par exemple, Super Mario Run.

Lancez-vous avec style dans votre prochaine aventure grâce à ce sac Super Mario ! D'un côté du sac figure une sélection de personnages, et de l'autre, le logo classique de la série Super Mario. Emmenez Mario et ses amis partout où vous allez pour seulement 600 points platine (plus frais de port) !