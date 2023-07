Japon : des parents disciplinent leurs enfants grâce à Pikmin 4

C'est une histoire qui fait le tour des réseaux depuis la sortie de Pikmin 4 et qui arrive aujourd'hui jusqu'à vous. Apparemment, au Japon, certains parents utiliseraient la popularité du jeu de Nintendo pour discipliner leurs enfants à la manière des Pikmin ! Il leur suffirait de siffler comme le font les héros de Pikmin pour que leurs enfants se prennent pour des Pikmin et se mettent à les suivre gentiment comme tout bon Pikmin- et en plus ils porteraient le papier toilette (en couinant). L'histoire ne dit pas, par contre, si les parents balancent aussi leurs enfants sur les objets qu'ils veulent récupérer ou les personnes qui les agacent.

Précisions tout de même que cette histoire, initialement relatée par le site japonais Automaton, est basée sur deux tweets (dont le premier limite les vues) et donc sur deux parents... Pour autant, si vous voyez des parents marcher dans la rue suivi par une ribambelle d'enfants à la queue leu-leu, tel le joueur de flûte de Hamelin, ne vous étonnez pas, c'est la magie des Pikmin !

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Traduction des tweets X publiés par Automaton :

Mon fils de 4 ans essaie toujours de s'éloigner lorsque nous allons faire des courses, alors je lui ai dit : "Tu es un Pikmin, et maman est celle que les Pikmin suivent partout". Cela fonctionne très bien Il suit parfaitement mes pas tout en couinant comme un Pikmin. Merci Nintendo, ça va marcher pendant un moment.

Pareil ici . Mon fils au collège et ma fille à l'école primaire adorent les Pikmin, alors quand j'imite un coup de sifflet en faisant du shopping, ils viennent vers moi et se rassemblent. Ils veulent aussi transporter du papier toilette et d'autres trucs comme les petits Pikmin, alors merci Nintendo !

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

---------------------------------------------------------------------------------------------

LIRE AUSSI :

Source : Nintendolife