Pikmin 4 permettra de créer et de personnaliser le personnage principal

Pikmin 4 est le prochain (et pour l'instant, le dernier) "grand" titre Nintendo prévu sur Nintendo Switch. Près de 10 ans, après la sortie de Pikmin 3 sur Wii U en juillet 2013 et alors que le jeu était censé être "presque" terminé en 2015, nous allons enfin pourvoir retrouver le capitaine Olimar et les Pikmin dans une nouvelle grande aventure. A première vue, le jeu est assez proche des épisodes précédents avec toutefois un côté "cartoon" plus affirmé qui tranche avec l'aspect "réaliste" des environnements. Espérons que cela ne nuira pas à l'aspect bucolique et contemplatif de la licence. L'action ne se passe d'ailleurs, à priori, pas sur PNF-404 mais sur une nouvelle planète qui ressemble à la Terre et qui est peut-être même habité par des humains (ou en tout cas qui l'a été...) Dans le dernier trailer du jeu publié par Nintendo, on découvre aussi que le héros ou l'héroïne du jeu ne sera pas le capitaine Olimar (il faudra le retrouver) ni même Alph, Brittany ou Charlie de Pikmin 3 mais un archétype personnalisable. Le joueur pourra en effet créer son personnage et choisir la forme de sa tête, la couleur des yeux et des cheveux, la coupe, mais aussi la taille (etc). Il pourra aussi le nommer sachant qu'il pourra tout changer à n'importe quel moment du jeu exactement comme dans Animal Crossing : New Horizons, par exemple- voir ici. .Pour avoir un aperçu de cette nouvelle option, retrouvez le trailer et quelques captures d'écran sur cette page.

Pour rappel, Pikmin 4 est attendu le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Lire aussi :