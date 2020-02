Découvrez les options de personnalisation de création de personnage dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons prépare doucement sa sortie et en attendant, Nintendo distille savamment toutes les informations le concernant. Ainsi après un Nintendo Direct spécial (voir ici), le compte Twitter japonais du jeu nous permet de découvrir la séquence de création de personnage en début de jeu qui dispose de bien plus d'option de personnalisation que dans les jeux précédents. Rappelons que le villageois et la villageoises sont les seuls êtres humains de l'univers du jeu peuplé sinon d'animaux.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.