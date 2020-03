Animal Crossing : New Horizons : la chanson de la publicité japonaise dévoilée

Il y a deux jours, nous vous avons présenté une longue vidéo promotionnelle en provenance du Japon montrant des amies qui se retrouvent dans Animal Crossing : New Horizons pour partager de bons moments et se déclarer leur amour (voir ici ou vidéo ci-dessous.) Conçue comme un clip vidéo, cette longue publicité était illustrée par une chanson dont le titre n'avait pas été précisé. Aujourd'hui, on apprend qu'il s'agit de "Letter" issue du quatrième album du groupe japonais She's. Pour l'écouter en entier, retrouvez le clip de Letter ci-dessous ou sur la page Youtube du groupe.Voir aussi : le site officiel de She's.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.