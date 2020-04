Animal Crossing : New Horizons - Le créateur de Dead or Alive s'évade lui-aussi sur le titre de Nintendo

Si l'on cite dans la même phrase jeu de combat et bon niveau technique, il y a de fortes chances que la licence Dead or Alive arrive sur le podium. Si nous avons découvert la semaine dernière que même la politique s'immisçait dans Animal Crossing New Horizons, il est toujours amusant de découvrir quand des acteurs du jeu vidéo franchissent également le pas. Aujourd'hui c'est Tomonobu Itagaki, créateur de la licence Dead or Alive, qui vient de souscrire à son tour à la formule évasion proposée par Tom Nook.

Ce dernier s'est en effet fendu d'un petit message sur son compte Facebook, le montrant entouré de ses villageois pour l'inauguration de son camping.

Source : Facebook