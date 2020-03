GameStop annule l'événement de minuit pour Animal Crossing : New Horizons

Le Covid-19 continue de faire des ravages et contraint les organismes d'annuler les événements qui rassemblent un nombre important de personnes dans un même lieu. Le secteur des jeux vidéo n'est pas épargné comme on a pu le voir récemment avec l'annulation de l'E3 2020 et il semblerait que GameStop va en faire de même.

En effet, Kotaku aurait reçu une note interne envoyée aux employés qui informe que dans la mesure de protéger la santé de tous, et ainsi éviter les longues file d'attente, les événements prévus le soir sont jusqu’à nouvel ordre annulés. Cela concerne les titres Animal Crossing : New Horizons ainsi que Doom Eternal qui chacun auraient dû avoir une sortie en avant-première comme c'est souvent le cas pour les titres AAA.