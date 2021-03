Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 11 en France - Nintendo perd son titre de grand leader cette semaine

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine n°11 de l'année 2021 (du 15 au 21 mars 2021 ) qui nous est proposé avec un Big N qui perd cette semaine son titre de "leader" du marché vidéoludique français.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité du S.E.L.L. ces dernières semaines, sachez que Nintendo était resté durant 1 mois grand leader du marché vidéoludique français car pas moins de 5 de ses jeux y été représentés. Et cette mythique chaîne a été brisé par un éditeur qui n'est autre que Naughty Dog avec son The Last of Us Part II. Cependant pas de panique, la firme de Kyôto garde malgré tout son monopole sur les ventes françaises. De ce fait, nous retrouvons ni plus ni moins que Super Mario 3D World + Bowser's Fury à la première position aux côtés de Ring Fit Adventure à la seconde place. S'ensuit alors l'indétrônable Mario Kart 8 Deluxe en troisième position suivi non loin par le célèbre Animal Crossing : New Horizons à la quatrième place. Cette fois-ci c'est The Last of Us Part II, l'exclusivité de Sony qui remportera cette cinquième place dans ce podium.